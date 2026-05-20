Luis Ronaldo Araya hizo dolorosa confesión sobre su familia tras ganar el título 32 con Herediano

Uno de los jugadores del Herediano más destacados en el título 32 ante Saprissa es Luis Ronaldo Araya, quien hizo unas confesiones desde lo profundo de su corazón por un tema que ha sido recurrente con él, su estado físico.

Hace una semana, un medio nacional hizo una nota acerca del tema del peso del jugador florense, algo que provocó mucho ruido, sumado a otras críticas que ha tenido que pasar el futbolista por ese motivo.

Araya confesó que su familia no la pasa bien con las críticas en su contra (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El atacante del campeón nacional habló con La Teja para confesar cómo hace para lidiar con este tema, debido a que, según comentó, es algo que hasta en sus seres queridos deja cosas negativas.

“El título habla por sí solo; para esta final me había preparado bien. A veces la gente solo quiere dañar la imagen de uno y a mí esas cosas, la verdad, no me interesan, pero a mi familia sí”.

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“Realmente hemos pasado días difíciles, tengo un hijo pequeño, mi esposa, mis papás y, obviamente, cuando se habla mal de un ser querido, duele, pero bueno, el fútbol da esas revanchas y pude tener la bendición de ganar la 32″, señaló Luis Ronaldo ante la consulta de La Teja.

Ronaldo fue clave en la 32 del Team (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jugador del monarca tico reveló cómo hace él para convivir con esto y tratar de evitar que a sus familiares no les afecte tanto cuando se dicen estas cosas en su contra.

“Trato de estar tranquilo, de no estar triste al frente de mi familia; a mí me duele que se hablen cosas que tal vez no tienen sentido porque a veces salen personas equis que no son ni de fútbol a criticar, pero bueno, esto es fútbol. Le agradezco a Dios por jugar y demostrar la clase de jugador que soy”, expresó el atacante del Team.

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Araya fue pieza clave en la final contra Saprissa con una asistencia en el tanto de Keysher Fuller en la etapa de complemento para en ese momento emparejar la serie que al final terminaron ganando con un segundo gol de Marcel Hernández que le dio a Heredia la estrella 32 en su historia.