Deportes

Luis Ronaldo Araya hizo dolorosa confesión sobre su familia tras ganar el título 32 con Herediano

Luis Ronaldo Araya confesó el dolor que provoca en su familia las recurrentes críticas en su contra por otros aspectos no futbolísticos

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Uno de los jugadores del Herediano más destacados en el título 32 ante Saprissa es Luis Ronaldo Araya, quien hizo unas confesiones desde lo profundo de su corazón por un tema que ha sido recurrente con él, su estado físico.

Hace una semana, un medio nacional hizo una nota acerca del tema del peso del jugador florense, algo que provocó mucho ruido, sumado a otras críticas que ha tenido que pasar el futbolista por ese motivo.

Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
Araya confesó que su familia no la pasa bien con las críticas en su contra (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El atacante del campeón nacional habló con La Teja para confesar cómo hace para lidiar con este tema, debido a que, según comentó, es algo que hasta en sus seres queridos deja cosas negativas.

“El título habla por sí solo; para esta final me había preparado bien. A veces la gente solo quiere dañar la imagen de uno y a mí esas cosas, la verdad, no me interesan, pero a mi familia sí”.

LEA MÁS: Bryan Ruiz revela secretos personales detrás de su histórica carrera

“Realmente hemos pasado días difíciles, tengo un hijo pequeño, mi esposa, mis papás y, obviamente, cuando se habla mal de un ser querido, duele, pero bueno, el fútbol da esas revanchas y pude tener la bendición de ganar la 32″, señaló Luis Ronaldo ante la consulta de La Teja.

Herediano vs. Saprissa
Ronaldo fue clave en la 32 del Team (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El jugador del monarca tico reveló cómo hace él para convivir con esto y tratar de evitar que a sus familiares no les afecte tanto cuando se dicen estas cosas en su contra.

“Trato de estar tranquilo, de no estar triste al frente de mi familia; a mí me duele que se hablen cosas que tal vez no tienen sentido porque a veces salen personas equis que no son ni de fútbol a criticar, pero bueno, esto es fútbol. Le agradezco a Dios por jugar y demostrar la clase de jugador que soy”, expresó el atacante del Team.

LEA MÁS: Jeaustin Campos recibió duras críticas de periodista de ESPN luego de caer en Honduras

Araya fue pieza clave en la final contra Saprissa con una asistencia en el tanto de Keysher Fuller en la etapa de complemento para en ese momento emparejar la serie que al final terminaron ganando con un segundo gol de Marcel Hernández que le dio a Heredia la estrella 32 en su historia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Luis Ronaldo ArayaHerediano
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.