Jeaustin Campos recibió duras críticas de periodista de ESPN luego de caer en Honduras

Jeaustin Campos quedó fuera con el Real España, tras no poder vencer al Marathón, club que avanzó a la final del fútbol de Honduras contra el Motagua.

Campos volvió a fracasar y periodista de ESPN aseguró que no debería seguir (Rafael Pacheco Granados)

El técnico tico sigue sin poder ser campeón con los aurinegros; es por esto que el periodista de ESPN Daniel Murillo criticó a Campos por sumar un nuevo fracaso en la liga catracha.

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“Jeaustin ya había puesto su cargo a disposición de la junta directiva; la misma que le pide que se quede. Él acepta que tiene contrato, no sabe si lo va a cumplir, pero yo creo que el ciclo ya está terminado, para mí, porque cada torneo que pasa se habla más de lo extracancha que de lo de cancha y eso ya es preocupante”, afirmó el periodista.