Deportes

Jeaustin Campos recibió duras críticas de periodista de ESPN luego de caer en Honduras

Daniel Murillo asegura que el ciclo de Jeaustin Campos en Honduras acabó

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

Jeaustin Campos quedó fuera con el Real España, tras no poder vencer al Marathón, club que avanzó a la final del fútbol de Honduras contra el Motagua.

07/11/2023 Restaurante La Tertulia, San Pablo de Heredia. El director técnico del Club Sport Herediano, Jeaustin Campos, habló con la prensa previo al partido de este miércoles contra Cartaginés por campeonato nacional.
Campos volvió a fracasar y periodista de ESPN aseguró que no debería seguir (Rafael Pacheco Granados)

El técnico tico sigue sin poder ser campeón con los aurinegros; es por esto que el periodista de ESPN Daniel Murillo criticó a Campos por sumar un nuevo fracaso en la liga catracha.

LEA MÁS: ¿Qué pasará con Mariano Torres? Exjugadores morados opinan sobre el futuro del volante

“Jeaustin ya había puesto su cargo a disposición de la junta directiva; la misma que le pide que se quede. Él acepta que tiene contrato, no sabe si lo va a cumplir, pero yo creo que el ciclo ya está terminado, para mí, porque cada torneo que pasa se habla más de lo extracancha que de lo de cancha y eso ya es preocupante”, afirmó el periodista.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Jeaustin camposReal EspañaHondurasDaniel Murillo
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.