¿Qué pasará con Mariano Torres? Exjugadores morados opinan sobre el futuro del volante

Mariano Torres finalizó su contrato con el Deportivo Saprissa y su futuro, hasta el momento, es una incógnita, luego de que los morados perdieran el título en la final ante Herediano.

El mediocampista acaba de cumplir 39 años de edad y en diversas ocasiones ha dejado en duda su continuidad en el fútbol; no obstante, hay un gran sector de la afición saprisista que quiere que siga en el equipo.

También varios han criticado al argentino por el cierre de este certamen luego de la jugada que le costó una sanción en Puntarenas, sumado a un desempeño poco brillante en el último duelo del torneo.

Mariano Torres acabó contrato con Saprissa (Rafael Pacheco Granados)

Exjugadores analizan el futuro del Monstruo con o sin Torres

En La Teja hablamos con una gran figura morada como Carlos Solano, quien analizó el tema de Mariano.

“Mariano nos ha dado muchas satisfacciones, ha sido un referente, una persona entregada a Saprissa, pero como todo en la vida, todo tiene su ciclo.

“Pienso que estos últimos momentos para él han sido difíciles por el entorno en diversas circunstancias; tal vez se le puede dar seis meses más, pero ha dicho que está pensando en su retiro.

LEA MÁS: Elías Aguilar lanzó una frase que no gustará en lo absoluto en Alajuelense

“Le daría hasta diciembre, pero ya sin tanta dependencia de él, sino que hay que acostumbrarse a que ya está en las últimas y puede ser un revulsivo”, expresó el exmorado.

Sobre cuál plan tendría don Carlos en caso de que ya Torres decida salir del club, el exjugador respondió lo siguiente.

“Esa dependencia de alguien solo con Dios, así es que yo pienso que hay mucho joven; ganamos la copa con mucho mocoso, o en los 90 minutos por la vida, pero no sé qué se hicieron

“Al saprissismo hay que hablarle con la verdad. Si hay que suplir con las ligas menores, hay que decírselo a la afición, que se van a usar chiquillos, obvio con un equilibrio, pero hay que tener cuidado de darle la camiseta a quien realmente la sienta”, sentenció.

Torres no pudo brillar en la final en Heredia (Rafael Pacheco Granados/Herediano vs. Saprissa)

Otro de los exfutbolistas que habló con La Teja fue Yader Balladares, quien afirmó que le gustaría que Mariano siga más tiempo jugando.

“Yo decidiría que siguiera; es un gran jugador con mucho aporte al camerino, y no en todos los partidos van a estar al 100, pero yo quisiera que continuara, porque no hay quien lo releve.

“Como yo lo he visto en el torneo y lo veo un último año, hasta que él decida retirarse”, acotó Balladares.

LEA MÁS: Cotizado goleador del fútbol de Centroamérica acaba contrato, ¿de quién se trata?

Sobre un plan B en caso de que el argentino decida colgar los tacos, el exjugador contestó con un par de opciones que podría aplicar el Monstruo en el caso de que ya no cuenten con el volante.

“Mi expectativa es que la primera opción debe ser la liga menor, pero no sé si hay para el nivel de primera división, y la segunda opción es buscar un reemplazo del mismo biotipo, pero hay que tocarse la bolsa, de unos 25 o 26 años tal vez. Es difícil ponerse la 10 en Saprissa y decir aquí estoy yo, a mí no me pesa la camiseta y que no sea un jugador paquete”, agregó el exfutbolista tibaseño sobre el capitán.