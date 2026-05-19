Saprissa bajo la lupa tras perder la final: quiénes se salvan y quiénes quedan debiendo

El cierre del torneo dejó a varios jugadores del Saprissa en capilla ardiente, luego de perder la final del Clausura 2026 ante el Herediano y mostrar un rendimiento irregular en la fase decisiva del campeonato.

En este momento, hay varios nombres señalados por los aficionados, quienes creen que una limpia en la institución tibaseña es necesaria.

Algunos de los más señalados son David Guzmán, Marvin Loría, Gerson Torres y Fidel Escobar, quienes, según el análisis, no lograron alcanzar el nivel esperado durante el semestre.

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Kendall Waston, defensor del Saprissa fue uno de los jugadores más regulares del equipo. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Mónica Malavassi, comentarista deportiva, y el periodista José Pablo Alfaro analizaron el rendimiento de algunos jugadores morados durante el certamen.

En el caso de Guzmán, ambos coincidieron en que no tuvo un torneo desastroso, pero sí estuvo muy lejos de su mejor versión, mientras que Loría fue catalogado como una de las grandes decepciones del torneo por no ser capaz de consolidarse en el equipo morado.

El análisis de Mónica Malavassi

La comentarista Mónica Malavassi analizó el trabajo de cada jugador en general, tomando en cuenta la fase regular y las instancias finales.

La exjugadora no titubeó al calificar el trabajo de los futbolistas morados.

- Kenndall Waston: siempre un sí para Kendall.

- Tomás Rodríguez: le fue bien, se salva para mí.

- Mariano Torres: no fue el Mariano de siempre, la expulsión le afectó y quedó debiendo.

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- Bancy Hernández: vino de más a menos, para mí quedó debiendo.

- Jorkaeff Azofeifa: por encima del nivel habitual.

Para algunos, Mariano Torres aflojó en el momento más importante. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- David Guzmán: quedó debiendo, para mí. No sobresalió, cumplió, pero no fue sobresaliente.

- Marvin Loría: quedó debiendo, su trabajo fue deficiente.

- Gerson Torres: otro que quedó debiendo.

- Fidel Escobar: no logró llegar a su nivel, quedó debiendo, pero venía saliendo de una lesión y creo que eso lo salva.

- Ricardo Blanco: no cumplió para mí.

- Pablo Arboine: me parece que anduvo bien.

- Ariel Rodríguez: todavía aporta.

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- Orlando Sinclair: sobresaliente en el torneo; puedo decir que fue su mejor semestre en Saprissa.

- Jefferson Brenes: al final fue sobresaliente.

- Luis Paradela: es un jugadorazo, le fue bien.

- Abraham Madriz: se salva, le fue bien.

Orlando Sinclair fue de los puntos altos del Monstruo en la presente campaña. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El análisis de José Pablo Alfaro

El periodista José Pablo Alfaro, de FOX, calificó a los jugadores morados según lo que hicieron en la fase regular y en la final del certamen:

“Una cosa fue la fase regular, en donde hubo muchos jugadores que tuvieron un torneo aceptable, pero fueron bajando.

“Abraham fue la revelación, Kendall hizo un torneo regular y en la primera vuelta, el tridente ofensivo Bancy- Paradela. Tomás fue fuerte, pero en la fase final no pesó y la fase final les costó a muchos jugadores”, comentó.

Así calificó Alfaro a los jugadores saprissistas:

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- Mariano: muy buen torneo, pero se perdió en la final; en el partido de vuelta de la final se vio por debajo de su nivel.

- Bancy: muy bien en la primera vuelta, pero luego fue bajando.

- Jorkaeff: por encima del nivel habitual.

- David: no tuvo un torneo desastroso, pero pesó mucho menos de lo que veíamos hace unos años. Se le está cuestionando por la jugada de Marcel (Hernández) en el gol de la final, pero esa acción es más de Fidel, que quedó muy expuesto.

- Marvin: una decepción, es un muchacho que no ha podido brillar en Saprissa y se le están acabando las oportunidades.

- Gerson: irregular, no pesó.

- Fidel: muy por debajo de su nivel, quizás por la lesión.

David Guzmán es uno de los más señalados por la afición. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- Blanco: ha dado más de lo que se esperaba luego de la lesión, pero no está al nivel para ser titular.

- Arboine: tuvo una campaña regular, pero se vio expuesto por errores puntuales y en Saprissa esos errores salen caros, porque la afición no perdona.

- Ariel: lo mantengo en el equipo, sigue teniendo buenos resultados, entrando de cambio.

- Sinclair: es un revulsivo importante.

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- Brenes: de menos a más, le había costado, pero Medford comenzó a darle confianza.

- Paradela: tuvo un rendimiento bueno; lamentablemente, la lesión no le permitió brillar.

- Abraham: por encima de las expectativas.