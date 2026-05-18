Andrés Imperiale defendió a Gerald Taylor: “Hay cosas mucho más graves que un simple gesto”

El gesto obsceno que le costó la expulsión a Gerald Taylor en el juego de ida de la fase final ante Herediano sigue dando de qué hablar, especialmente tras la derrota de Saprissa ante el Team en la final, y ahora fue Andrés Imperiale, exjugador del Deportivo Saprissa y representante del jugador, quien salió en defensa del futbolista.

El argentino reconoció que el lateral debe aprender de lo sucedido, aunque considera que la tarjeta roja fue una decisión exagerada y producto de cómo ha cambiado el fútbol con la tecnología y el VAR.

Imperiale conversó con La Teja y explicó qué habló con Taylor tras el compromiso, aseguró que el jugador fue autocrítico por lo ocurrido. Según detalló, el saprissista estaba dolido por dejar al equipo con diez hombres y por perderse el partido de vuelta, pero entiende que debe corregir este tipo de comportamientos para evitar volver a perjudicar al club.

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Andrés Imperiale, exjugador del Saprissa y representante de Gerald Taylor, habló sobre la expulsión del jugador. Foto: Instagram Andrés Imperiale. ( Foto: Instagram Andrés Imperiale./Foto: Instagram Andrés Imperiale.)

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- ¿Cómo califica lo que hizo Gerald en el juego del miércoles anterior?

Estuvimos hablando y nada, es una situación para aprender, de la que él tiene que sacar conclusiones y tratar de ser más cuidadoso. El fútbol ha cambiado muchísimo y lo que él hizo el otro día me da la sensación que con lo que sucedía años atrás dentro de un campo de juego, es nada.

Pero la realidad es que el fútbol hoy por hoy ha cambiado, el fútbol hoy por hoy tiene esta herramienta tecnológica, que es el VAR y que muchas veces a los jugadores los exponen, y bueno, él tendrá que ser inteligente para corregir esos pequeños detalles.

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No coincido para nada en en la decisión. Creo que hay cosas mucho más graves y mucho más importantes para tener en cuenta que un simple gesto. Me parece que que estuvo mal expulsado, pero son las reglas de hoy, hay que aceptarlas y no se puede ir contra el sistema dentro del campo de juego.

Gerald Taylor fue expulsado luego de hacerle un gesto obsceno a Elías Aguilar. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Cuál fue su impresión al ver lo que hizo Gerald?

Por supuesto que hubo un lamento, porque creo que estaba haciendo un buen partido, es un chico que que le da muchas soluciones al equipo, porque juega en distintas posiciones y siempre rinde, siempre deja el alma y es una lástima que se haya ido expulsado, que haya quedado con diez en ese momento el equipo.

- ¿Pudo conversar con Gerald acerca de lo que pasó?

Sí, hablamos ayer (jueves). Después de cada partido le escribo y hablamos un poquito, pero en este caso lo dejé tranquilo, porque entiendo por lo que pasó y no hay ganas de hablar.

Analizamos lo que pasó y charlamos sobre el tema.

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Él estaba molesto por haber quedado fuera, pero también fue autocrítico y es consciente de que tiene cosas por mejorar. Gerald es un muchacho muy noble, que siempre está a disposición de lo que necesita el equipo y tendrá que aprender de estas cosas, ser más cuidadoso con estos detalles y en definitiva seguir seguir adelante.

El defensor fue sancionado con dos partidos y la afición no perdona lo que hizo. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- La afición está muy molesta por lo que hizo...

Sí, obvio. El aficionado siempre tiene el derecho de expresarse y son hinchas apasionados que desean lo mejor para el equipo y está claro que la expulsión puso en riesgo un poquito el el resultado.

De mi lado me queda apoyarlo, decirle que debe aprender de sus errores y posiblemente se seguirá equivocando, porque así es la vida, pero lo importante es aprender para no volver a repetir lo que pasó.