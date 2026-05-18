Exjugador no muy querido por el Saprissa dijo si volvería a vestirse de morado tras acabar contrato

Yeltsin Tejeda acaba de ser campeón nuevamente con el Club Sport Herediano tras vencer 2-0 al Deportivo Saprissa; no obstante, el mediocampista confesó que acabó su contrato con los florenses y desconoce lo que será de su futuro.

El volante, quien hizo historia en el Mundial de Brasil 2014 con la Selección Nacional, con la que llegó a cuartos de final siendo protagonista, tuvo un paso importante en sus inicios en el Monstruo; sin embargo, tras salir del país, el jugador tuvo acercamientos con los tibaseños, pero terminó en Heredia, algo que generó un enojo importante en los aficionados saprissistas.

Tejeda contestó sobre si volvería a un equipo como Saprissa (Jorge Navarro para La Nación)

El futbolista fue consultado por La Teja sobre su futuro en caso de que los campeones nacionales no le renueven el contrato y le toquen la puerta equipos como Cartaginés, Alajuelense o el propio Saprissa. El mediocampista no le cerró las puertas a ningún club.

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“Yo lo que quiero es jugar, quiero darle con todo, tengo demasiadas ganas de jugar y bueno, soy feliz en el Herediano, lo he sido desde que llegué al Herediano, pero si en algún otro lugar me abren las puertas y eso es lo que Dios quiere, yo voy con todo”, contestó el volante nacional.

El jugador aseguró que, pese a no tener minutos en el último tiempo, él confía en que algo se le puede abrir, pese a que el retiro es una opción también.

Tejeda contó con pocos minutos en este pasado Clausura 2026 (Rafael Pacheco Granados)

“Yo creo que Costa Rica sabe lo que puedo dar y durante muchos años he estado jugando y ganando títulos. He perdido participación en cancha, pero yo creo que con seguir eso se va a retomar.

“Me gustaría seguir en cancha; no creo que sea algo de que no he jugado. Alguna oportunidad se me va a abrir para seguir demostrando; no tengo contrato hoy, así que entonces no sé qué va a pasar.

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Yeltsin jugó su último partido el pasado 5 de abril por campeonato nacional en el triunfo de Heredia 0-1 ante Puntarenas, en el que ingresó en los minutos finales, sumado a un par de minutos en los dos juegos de la fase regular contra Saprissa y 10 en la visita florense a Sporting en la fecha 1.