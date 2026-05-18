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¿José Giacone se va del Herediano tras el título? Entrenador deja un mensaje sobre su futuro

José Giacone acaba de ser campeón con Herediano y, según Kevin Jiménez, tiene ofertas en Guatemala

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Por Eduardo Rodríguez

José Giacone sumó su tercer cetro como campeón del fútbol de Costa Rica —segundo con el Herediano— tras vencer al Saprissa este pasado sábado; sin embargo, su futuro podría no estar ligado al club rojiamarillo.

En una entrevista en el programa de YouTube Seguimos de Kevin Jiménez, el entrenador fue consultado sobre su futuro, ya que el periodista le comentó sobre un interés del Guastatoya de Guatemala.

Herediano vs. Saprissa
Giacone tiene seis meses más de contrato (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Nada oficial, a mí me habló un jugador y yo no le presto atención y si llega una oferta oficial, yo la valoro. Tendrían que verla en el club, pero yo sinceramente me siento agradecido con el Herediano; mi cabeza está pensando en este proyecto. Tendría que aparecer algo muy extraordinario”, respondió el argentino.

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El técnico del campeón nacional afirmó que le quedan seis meses más de contrato con el combinado rojiamarillo; es decir, hasta diciembre, cuando acabe el Apertura 2026, en el que los florenses buscarán su estrella 33 y, encima, tendrán participación en la Copa Centroamericana.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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