Bombazo en Alajuelense con Joel Campbell y su futuro en el club

La Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial la salida de Joel Campbell tras dos años y medio con la institución eriza.

En un comunicado de prensa, los leones anunciaron que, con la finalización de su contrato en este último torneo, el delantero no seguirá ligado al club.

Joel fuera de la Liga (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Liga Deportiva Alajuelense desea agradecerle a Joel Campbell por estos tres años y por los éxitos conseguidos durante este período”.

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“Gracias por el profesionalismo y aporte que dejó en la institución. Le deseamos lo mejor a Joel en todos sus proyectos, tanto personales como futbolísticos”, publicó la Liga en sus redes sobre el futuro del atacante.