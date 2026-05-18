La picante premonición de Jafet Soto con el VAR que deja a los morados muy mal parados

Jafet Soto celebró por todo lo alto el cetro 32 del Herediano luego de derrotar al Saprissa con global de 3-2, algo que poco a poco va confirmando una premonición dada por el presidente florense años atrás.

En el 2023, antes de la llegada de la herramienta al arbitraje de nuestro país, Soto aseguró que con el VAR, el Herediano tendría cuatro títulos más, y en ese entonces los rojiamarillos estaban por debajo de la Liga y del Monstruo en cuanto a la totalidad de torneos nacionales.

Jafet Soto hizo una premonición en el 2023 con el VAR que se ha estado cumpliendo (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Desde que llegó el videoarbitraje en el Apertura 2024, los morados eran tetracampeones y en ese momento acabó su racha ganadora y empezó el dominio del Team, que acabó dejándose ese torneo y llegando a la estrella 30, para en el Clausura 2025 repetir el cetro con un bicampeonato.

En el Apertura 2025, los rojiamarillos no avanzaron a semifinales y la final fue entre Alajuelense y Saprissa, con una victoria contundente de los manudos para alcanzar la estrella 31.

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En este último certamen, los rojiamarillos volvieron a ser campeones tras vencer al Monstruo y con ello sumar su estrella 32.

Desde que llegó el VAR, los florenses suman tres de cuatro títulos, la Liga uno y Saprissa ninguno, y es por esto que La Teja le consultó a Jafet Soto sobre esas declaraciones del 2023 y la actualidad del Team, a lo que el mandatario no se mordió la lengua para opinar.

“A las pruebas me remito, eso era así y si sumáramos los otros, también los devolvemos y que nos devuelvan y cuidado y no estamos peleando con los cuarentones”, sentenció Soto ante la consulta de La Teja.

Jugadores florenses opinan sobre la premonición de Jafet y el Herediano con el VAR

Desde que llegó el VAR, Saprissa no ha podido ganar un campeonato nacional (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Para mí no significa nada, yo solamente me dedico a jugar fútbol, a que lleguen estos momentos. Yo no tengo una historia de 20 años aquí, entonces no sé lo que ha pasado, veo lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es mucho éxito”, manifestó Marcel Hernández ante la consulta de La Teja y las palabras de Jafet con respecto a la herramienta.

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“La verdad es que yo no sé si sea por el VAR o no, pero al final de cuentas yo lo que creo es que se están haciendo bien las cosas, se ha trabajado muy bien en la institución desde la parte administrativa y en lo deportivo.

“Creo que se han hecho bien las cosas y ahí están los resultados. Toda la gente trabaja para que pasen este tipo de cosas, entonces estamos muy contentos de estar acá y lograr otro campeonato”, aseguró Sergio Rodríguez a la pregunta de este medio.