Herediano se pronunció tras la muerte de un querido aficionado del club

El Club Sport Herediano compartió un mensaje de condolencias tras la muerte de Cristian Solano, conocido entre amigos y aficionados como “Gato”, quien era reconocido por su cercanía con la Garra Herediana y su apoyo incondicional al equipo florense.

La noticia causó gran impacto entre seguidores del club, especialmente porque horas antes de su fallecimiento había celebrado con alegría el campeonato número 32 conseguido por el Team.

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“Junta directiva, cuerpo técnico, jugadores y personal administrativo se unen al dolor por el sensible deceso de Cristian Solano, fiel aficionado de nuestro club”, publicó la institución en sus redes sociales.

Cristian Solano falleció luego de celebrar el triunfo de su amado Herediano. (cortesía/cortesía)

El accidente ocurrido en Alajuela

De acuerdo con información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente ocurrió la noche del sábado, aproximadamente a las 11:20 p.m., sobre la Ruta 1, en El Coyol de Alajuela.

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En apariencia, el vehículo tipo pick-up en el que viajaba Solano fue impactado por detrás por otro automóvil, provocando que ambos carros terminaran dentro de una cuneta.

Por este caso fue detenido un hombre de apellido Aguilar, de 39 años, quien aparentemente conducía en estado de ebriedad al momento del choque.

Reacciones de la afición

La publicación del equipo acumuló numerosos mensajes de apoyo y condolencias hacia la familia de Cristian Solano.