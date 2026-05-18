Dolor y tristeza: Allegados a aficionado herediano que murió en accidente en El Coyol rinden homenaje a Gato

La muerte de Cristian Solano Solórzano, de 35 años, ha provocado una ola de mensajes de dolor y despedida en redes sociales, donde amigos, familiares y aficionados del Club Sport Herediano lamentan profundamente su partida tras el accidente de tránsito ocurrido la noche del sábado en El Coyol de Alajuela.

Cristian, conocido entre sus allegados como “Gato” era un fiel seguidor del Herediano y miembro de la Garra Herediana. Horas antes de su fallecimiento celebraba con alegría el campeonato conseguido por el cuadro florense.

En Facebook, decenas de personas han compartido recuerdos y mensajes en su memoria. Algunos amigos lo recordaron como una persona cariñosa, leal y siempre presente.

“Solo puedo decirte gracias por tanto cariño y tanto amor, por una amistad que será eterna. Te vamos a extrañar”, escribió una allegada, mientras otros recordaron los años compartidos junto a Cristian acompañando al equipo rojiamarillo en actividades y celebraciones.

Cristian Solano falleció luego de celebrar el triunfo de su amado herediano (cortesía/cortesía)

Otro mensaje que ha generado gran impacto fue el de una persona cercana que manifestó indignación por las circunstancias en las que ocurrió la tragedia, señalando que Cristian era una persona trabajadora, trailero de profesión y padre de familia, y cuestionando a quienes conducen bajo los efectos del alcohol.

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La publicación asegura que Solano regresaba a su hogar tras festejar el título herediano cuando, presuntamente, un conductor en aparente estado de ebriedad provocó el accidente en las cercanías de la planta de Dos Pinos, en El Coyol.

“Hoy unos celebran un campeonato y nosotros despedimos a un aficionado”, escribió otra persona, reflejando el contraste entre la alegría deportiva y el luto que hoy vive su familia.

En páginas ligadas a la afición herediana, como La Voz del Herediano, compartieron mensajes de condolencias y una esquela en memoria de Cristian, a quien describieron como padre de un hijo y apasionado seguidor del club.

Cristian Solano falleció luego de celebrar el gane del Herediano. Foto: Facebook (cortesía/Cortesía)

Según Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el accidente ocurrió a las 11:20 p.m. del sábado sobre la Ruta 1. En apariencia, el vehículo tipo pick-up en el que viajaba Solano fue impactado por detrás por otro automóvil, provocando que ambos carros terminaran en una cuneta.

Debido a la violencia del choque, Cristian falleció en el sitio.

Por este caso fue detenido un hombre de apellido Aguilar, de 39 años, quien aparentemente conducía en estado de ebriedad. El sospechoso fue presentado ante la Fiscalía para determinar su situación jurídica.

La muerte de Cristian deja de luto no solo a su familia, sino también a una comunidad de amigos y aficionados que hoy lo despiden recordándolo como un hombre trabajador, soñador y apasionado por el Herediano.