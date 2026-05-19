Cotizado goleador del fútbol de Centroamérica acaba contrato, ¿de quién se trata?

En el fútbol nacional, los diversos equipos siempre buscan refuerzos que tengan gol, ya que es de las características más complejas de encontrar a un precio razonable para el mercado de Costa Rica.

Centroamérica siempre ha sido una buena opción para que los ticos busquen en los mercados de piernas y en esta ocasión en Guatemala está el delantero Nicolás Martínez del Deportivo Mixco.

Nicolás Martínez es el tricampeón de goleo en Guatemala (Prensa Deportivo Mixco/Prensa Deportivo Mixco)

El atacante sudamericano, quien juega en Guatemala, según el portal Transfermarkt, finaliza contrato en este mes de junio tras la eliminación de su club ante el Municipal de dicho país en semifinales luego de caer 0-2 en la ida y ser goleados 5-0 en la vuelta.

El delantero argentino acabó el certamen presente del fútbol chapín con 15 anotaciones como máximo ariete, empatado con Diego Casas del Marquense, ambos ya eliminados; no obstante, sumando ambos torneos de Guatemala, el del Deportivo Mixco metió 31 anotaciones.

El delantero lleva tres títulos de goleo en el fútbol de Guatemala de manera consecutiva con su actual club, lo cual habla de su valor como hombre gol.

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Nicolás es de Argentina y nació el 19 de marzo de 1991; es decir, tiene 35 años de edad, y en su trayectoria, además del Mixco, ha pasado por clubes como el U San Carlos de Guatemala, sumado al Cobán Imperial, Guastatoya, ambos igual chapines, y El Águila de El Salvador.

Antes de eso, el Achuapa, Antigua, Sanarate y Deportivo Reu de Guatemala, y sumado a eso, en Argentina estuvo en Colegiales, All Boys y Fénix.

El atacante no ha sonado hasta el momento con ningún equipo del fútbol nacional; sin embargo, sin contrato, y hasta el momento de realizar la nota no se ha anunciado su renovación en las redes del club, podría ser que alguna institución tica se pueda fijar en un delantero con esas cifras para reforzar su zona de adelante de cara al siguiente certamen de Apertura 2026.