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Aquil Alí destapa quién es el enemigo histórico del Herediano y el motivo de la rivalidad

Aquil Alí dejó claro que Alajuelense es el mayor rival de los florenses

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Por Eduardo Rodríguez

El directivo del Herediano, Aquil Alí, confesó cuál es el máximo rival histórico para ellos tras tantas rencillas contra Saprissa, Cartaginés y Alajuelense.

Para Alí, el equipo con el que tienen mayor rivalidad histórica es contra los manudos y el directivo hasta se atrevió a decir los motivos.

Alí dejó claro que Alajuelense es el mayor rival del Herediano (Carlos González Carballo)

“Yo creo, la verdad, que la rivalidad nuestra puede ser más contra la Liga que con cualquier otro equipo porque ellos nos han hecho muchas cosas, entonces se convierte en una rivalidad”, dijo en Fox.

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“No solo en la época de Óscar Ramírez, en la de Rafael Solís, Rafa Ortiz y todos esos otros presidentes que hacían un montón de cosas en su momento, cosas que hicieron que ya no se pueden hacer porque ya hay VAR”, dijo.

Los florenses alcanzaron este pasado sábado el cetro 32 como monarca nacional, algo que hizo que se pusieran uno por delante de Alajuela.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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