Esto es todo lo que transmitirá FOX en su llegada a Costa Rica

FOX finalmente confirmó todos los detalles de su nueva etapa en Costa Rica y Centroamérica, una movida que traerá enormes cambios para los fanáticos del deporte y especialmente del fútbol.

La cadena deportiva anunció este 19 de mayo una expansión total de su operación en la región con más distribución, nuevos contenidos exclusivos y una oferta deportiva mucho más amplia.

Uno de los puntos más importantes para Costa Rica es que FOX estará disponible mediante operadores como Telecable y Kölbi, además de otras cableras regionales.

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Según detalló la empresa, la cobertura alcanzará el 92% de distribución en Centroamérica.

Fox ya está en la pantalla de la televisión nacional. (Facebook Fox Costa Rica/Facebook)

Más fútbol para Costa Rica

FOX confirmó que transmitirá competencias internacionales de enorme peso como la Premier League, la UEFA Europa League, la UEFA Conference League, la Liga MX, la Saudi Pro League y la Bundesliga, torneo que llegará a la señal a partir del 2026.

Además, la empresa aseguró que también fortalecerá el fútbol femenino tanto de la Liga MX como de torneos europeos.

Sin embargo, una de las noticias más fuertes tiene que ver con el Mundial 2026.

FOX anunció que en Costa Rica transmitirá los 104 partidos completos de la Copa del Mundo, algo que no ocurrirá igual en todos los países de Centroamérica.

La Teja consultó a la empresa sobre la forma en que van a transmitir estos partidos pero estamos a la espera de una respuesta a detalle.

También habrá béisbol, lucha libre y automovilismo

La expansión no se limitará únicamente al fútbol.

FOX también confirmó transmisiones de MLB, artes marciales mixtas de PFL, lucha libre AAA y más de 1.000 horas de automovilismo con categorías como NASCAR, Fórmula E, WRC y MXGP.

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La empresa además adelantó que en los próximos meses comenzarán a incorporar nuevos programas de análisis, debate y noticias deportivas enfocados específicamente en el público centroamericano.

FOX también llega gratis vía streaming

Fox arrancó su etapa en Centroamérica con Costa Rica. (Fox/Fox)

Otro de los grandes cambios será la integración con la plataforma gratuita Tubi.

FOX explicó que los aficionados podrán disfrutar eventos deportivos en vivo sin costo mediante el canal “FOX on Tubi”.

La plataforma también contará con más de 115 mil películas y episodios de televisión disponibles para países como Costa Rica, Guatemala, Panamá y El Salvador.

Con esta nueva etapa, FOX busca competir fuertemente en la región apostando por más deportes, transmisiones en vivo y contenido exclusivo para Centroamérica.