Dos legionarios se suman a los microciclos de la Selección Nacional

El técnico de la Selección Nacional, Fernando Batista, dio a conocer la lista de jugadores convocados para el segundo microciclo de la Tricolor, para los juegos amistosos ante Colombia, programado para el 1.° de junio, e Inglaterra, el 10 del mismo.
Este lunes, el Bocha sorprendió con la convocatoria, que incluye a jugadores de Herediano y Saprissa, así como de los legionarios Joseth Peraza (Zalaegerszeg de Hungría), quien se encuentra en el país, y Jeyland Mitchell (Sturm Graz de Austria), quien se incorporará el miércoles a los entrenamientos.
“La prioridad de esta semana será impactar a los seleccionados en el sistema de juego y las ideas tácticas del profesor Fernando Batista, además de desarrollar prácticas cargadas de intensidad y exigencia física”, destacó la Fedefútbol.
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Lista de jugadores convocados
- Porteros: Abraham Madriz (Saprissa), Bayron Mora (Alajuelense), Christopher Moya (Cartaginés).
- Defensas: Aarón Salazar (Alajuelense), Darryl Araya (Herediano), Farbod Samadian (Puntarenas FC); Fernán Faerron (Cartaginés), Haxzel Quirós (Herediano), John Paul Ruiz (Liberia), Jorkaeff Azofeifa (Saprissa), Joseth Peraza (Zalaegerszeg, Hungría), Jeyland Mitchell (Sportklub Sturm Graz, Alemania), Shawn Johnson (Liberia).
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- Volantes: Alejandro Bran (Alajuelense), Jared Ríos (Liberia), Andrey Soto (Pérez Zeledón), Crostopher Núñez (Cartaginés), Gian Mauro Morera (Guadalupe FC), Jefferson Brenes (Saprissa), Luis Flores (Cartaginés), Sebastián Padilla (Liberia).
- Delanteros: Doryan Rodríguez (Puntarenas FC); Dylan Masís (San Carlos); Esteban Cruz (Sarchí FC); José Mora (Cartaginés), Kenneth Vargas (Alajuelense), Luis Díaz (Sporting FC) y Orlando Sinclair (Saprissa).