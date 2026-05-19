Aquil Alí le tiró con todo a Saprissa con una afirmación que les duele mucho a los morados

El dirigente del Club Sport Herediano, Aquil Alí, volvió a encender la polémica en el fútbol nacional luego de lanzar fuertes comentarios sobre Saprissa, el VAR y los arbitrajes en Costa Rica.

El jerarca florense fue invitado este martes a un programa de radio de FOX Costa Rica —antes Tigo Sports— y ahí aprovechó para lanzar una afirmación que seguramente no cayó nada bien en Tibás.

“Uno lee y escucha de Olimpia y de Saprissa que desde que llegó el VAR, hace dos años, no han ganado un título. Olimpia no ha ganado y tiene 40 títulos, y Saprissa, desde que llegó el VAR, sigue en los 40 títulos”, mencionó entre risas.

Aquil Alí lanzó polémicas declaraciones sobre Saprissa y el VAR. (Albert Marín)

También habló de ayudas arbitrales

Pero la declaración no quedó ahí.

Aquil Alí también dejó entrever que equipos históricos como Saprissa antes recibían cierto beneficio arbitral debido a su peso como clubes grandes.

“El equipo grande ganaba porque el árbitro ya lo veía como equipo grande y ya el VAR les dice: es el equipo grande, pero hay que tener justicia en todo”, comentó.

Además, explicó que ahora la tecnología obliga a corregir decisiones dentro del terreno de juego.

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“El silbatero puede decir es gol, pero el VAR dice no, es fuera de juego y tiene que hacer caso”, agregó.

Las palabras del dirigente herediano aparecen como sal en la herida de Saprissa y los morados.

Saprissa viene de perder la final del Clausura ante Herediano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)