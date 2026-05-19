Aquil Alí le tiró con todo a Saprissa con una afirmación que les duele mucho a los morados

El dirigente del Club Sport Herediano, Aquil Alí, volvió a encender la polémica en el fútbol nacional luego de lanzar fuertes comentarios sobre Saprissa, el VAR y los arbitrajes en Costa Rica.
El jerarca florense fue invitado este martes a un programa de radio de FOX Costa Rica —antes Tigo Sports— y ahí aprovechó para lanzar una afirmación que seguramente no cayó nada bien en Tibás.
“Uno lee y escucha de Olimpia y de Saprissa que desde que llegó el VAR, hace dos años, no han ganado un título. Olimpia no ha ganado y tiene 40 títulos, y Saprissa, desde que llegó el VAR, sigue en los 40 títulos”, mencionó entre risas.
También habló de ayudas arbitrales
Pero la declaración no quedó ahí.
Aquil Alí también dejó entrever que equipos históricos como Saprissa antes recibían cierto beneficio arbitral debido a su peso como clubes grandes.
“El equipo grande ganaba porque el árbitro ya lo veía como equipo grande y ya el VAR les dice: es el equipo grande, pero hay que tener justicia en todo”, comentó.
Además, explicó que ahora la tecnología obliga a corregir decisiones dentro del terreno de juego.
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“El silbatero puede decir es gol, pero el VAR dice no, es fuera de juego y tiene que hacer caso”, agregó.
Las palabras del dirigente herediano aparecen como sal en la herida de Saprissa y los morados.
"Desde que llegó el VAR el Saprissa no ha ganado títulos". 👀🔥 pic.twitter.com/ixOsqOurYo— Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) May 19, 2026