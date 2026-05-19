Elías Aguilar lanzó una frase que no gustará en lo absoluto en Alajuelense

Al ganar el título 32 el pasado sábado al vencer a Saprissa en la final, Herediano superó en cantidad de cetros a Alajuelense, colocándose a ocho del club tibaseño.

Aguilar dejó una afirmación que no gustará en Alajuela. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En La Teja hablamos con una de las grandes figuras y capitán del monarca nacional, Elías Aguilar, quien dejó un mensaje que le dolerá a los manudos, pues los pone en un segundo plano y coloca de verdadero objetivo a la S.

“Nosotros como jugadores, los más experimentados, debemos enseñar que tenemos que hacer las cosas de la mejor manera para alcanzar a Saprissa, esa es la realidad, es un juego mental, deportivo, que tiene que existir esa hambre de hacer las cosas de la mejor manera”.

LEA MÁS: Aquil Alí le tiró con todo a Saprissa con una afirmación que les duele mucho a los morados

“Bueno, evidentemente es paso a paso y a muchos de nosotros no nos alcanzará para estar ahí, pero dejamos esa filosofía de que debemos intentar hacer las cosas bien. Fuerza Herediana está haciendo un estadio espectacular para el día de mañana ser el club más importante de Costa Rica, es un objetivo para ellos y los jugadores, que sería espectacular”, sentenció el mediocampista de Heredia.

Herediano superó 2-0 al Saprissa en la final, para remontar la serie. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Más figuras del campeón comentan sobre ser el segundo con más cetros nacionales

“Estamos felices de lograr la 32 y estamos en segundo lugar después de Saprissa. Yo no creo que estamos aquí para superar a nadie, yo creo que estamos para superarnos a nosotros mismos. Gracias a Dios que lo que se hizo en esta campaña fue una supercampaña: estar en primer lugar, lograr el campeonato en la cuadrangular (sin gran final), nunca lo habíamos hecho, es la primera vez, entonces eso es un gran logro para el Herediano”, comentó Aquil Alí, directivo rojiamarillo.

LEA MÁS: Saprissa bajo la lupa tras perder la final: quiénes se salvan y quiénes quedan debiendo

“Es importante, pero lo más importante es la historia que vamos haciendo con el club, no mirar a otro lado y preocuparnos por nosotros; tenemos que preocuparnos por hacer las cosas bien para este gran club que se merece muchas cosas”, manifestó el azteca Sergio Rodríguez.

“Estamos pensando en nosotros más allá de a quién superamos. Vamos en el día a día, semana a semana, torneo a torneo para irnos haciendo más fuertes”, expresó Marcel Hernández, quien tiene un pasado liguista.