Del enojo con Dios a la reconciliación: la transformación que llevó a Keysher Fuller a convertirse en héroe de la 32

Cuando el Club Sport Herediano no encontraba por dónde en la vuelta de la final ante Saprissa, un héroe que nadie tenía en los planes, Keysher Fuller, para empatar la serie y allanar el camino de la 32.

Cafuller apareció para que, después de una asistencia de Luis Ronaldo Araya, el exmundialista, con un gran disparo de media distancia, estrellara la esférica en el poste y el Team encontrara ese gol que necesitaban.

Fuller no solo fue clave en la victoria de los florenses, sino que encontró regularidad luego de salir de la institución tiempo atrás y estar en clubes como Cartaginés, en el que no encontró la regularidad deseada, y en Liberia, donde su esfuerzo provocó que Jafet Soto y compañía se volvieran a fijar en él para traerlo de vuelta y que ahora se pusiera la capa para rescatar a los rojiamarillos cuando más lo necesitaban.

Keysher anotó el 1-0 contra Saprissa en la final (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las claves de su recuperación futbolística

Después del compromiso de la final de vuelta y luego de la victoria sobre el Monstruo, Keysher habló con La Teja para contar sobre cómo vivió este tiempo de incertidumbre lejos del Team.

“Uno tiene que pasar por esos momentos para darse cuenta de lo que uno es como persona, primero que todo es que Dios me dio la oportunidad de salir de aquí, y no lo entendí”.

“¿Por qué no jugaba? ¿Por qué no pasaban ciertas cosas? Pero bueno, al salir de aquí, uno se da cuenta de que los planes de Dios son mejores que los que uno propone y, bueno, siempre agradecido y cuando se me buscó para volver, no lo dudé porque sentía que tenía una deuda, más que con ellos, tenía una deuda conmigo”, expresó Fuller.

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Sobre su pensamiento cuando salió de Heredia y de creer que podía regresar en algún momento de su carrera, el lateral respondió.

“Sí, porque al fin y al cabo siempre tuve una buena relación con Jafet, con el camerino; estuve aquí seis años antes de salir.

“Tuve que salir para entender que los planes de Dios son mejores que los que uno propone. Que si uno trabaja, que si uno es honesto, que si uno lleva la vida cotidiana bien, tarde o temprano se da algo de compensación”, dijo el jugador ante las consulta de La Teja

Herediano sumó su estrella 32 (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El exmundialista confesó que pasó unos momentos espirituales que lo hicieron alejarse de Dios, pero que volvió a a acercarse y eso fue clave en su carrera.

“Acércame más a Dios. Un tiempo me alejé de él por enojo, uno como ser humano comete errores y él me dio un golpe de humildad al salir de aquí, a entender que no es como uno quiere, sino como él lo propone y, bueno, tuve que salir y ahora me tocó regresar y dije que cuando regresara quería ser campeón y así fue.

“Con humildad ante el trabajo, a los golpes de la vida, para esos momentos que uno merece todo, pero bueno, uno no merece todo si no trabaja, si no tiene a Dios en el corazón”, aseguró el lateral del campeón nacional.

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Keysher explicó todo lo que pasó por su cabeza al ver que la pelota ingresó y empató la serie ante Saprissa.

“Muchas cosas, más ahora que estoy esperando otro hijo, entonces uno no dimensiona las cosas cuando pasan en el momento y uno tiene que saber que hay un Dios que lo pone a uno en el camino ciertas cosas, ciertas dificultades para ver la persona que es uno durante el tiempo”, relató.

Fuller desató la locura con su tanto que empató la serie en la final (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El defensor le respondió a esos que le bajan tanto el piso al Herediano.

“Con los títulos uno se va a dar cuenta; a mí no me gusta estar en polémica, nunca he estado en polémica. Es que en decir esto o lo otro, que uno es el equipo más grande o lo es el otro, al final de cuentas los títulos son los que valen”, manifestó Fuller.

Entre elegir el gol de la final contra Saprissa y el anotado en el Mundial de Qatar 2022 contra Japón, Fuller contestó:

“Los dos tienen un significado muy bonito, no puedo elegir uno porque todos los goles tienen un significado”, sentenció.