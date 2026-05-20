Bryan Ruiz revela secretos personales detrás de su histórica carrera

Bryan Ruiz tuvo una carrera de éxitos en su paso por el fútbol, tanto en Costa Rica como a nivel internacional, y ante esto el exjugador de Alajuelense fue consultado por momentos específicos de su carrera, de los cuales dejó algunas confesiones.

En el espacio de YouTube de Paulo Wanchope, One Chope, el exmundialista fue consultado por el momento más especial con la Sele.

Bryan señaló como su gol más recordado el que le anotó a Italia (YURI KOCHETKOV)

Ruiz mencionó que fue tras ganarle a Italia para avanzar a octavos en Brasil 2014 y el más especial con un club; la Comadreja señaló los títulos ganados con cada uno.

El gol más recordado: Bryan señaló el tanto de cabeza ante Buffon contra Italia en el 2014.

Sobre el mejor jugador con el que él jugó, el exseleccionado puso a Dimitar Berbatov, con quien compartió en el Fulham, ya que, según Ruiz, el aspecto técnico del búlgaro era brutal.

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En cuanto al rival más duro que enfrentó, puso al Real Madrid y, del equipo donde le hubiese gustado estar, comentó que en el Barcelona.

Por último, el Capi señaló a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador que enfrentó y, al técnico más exigente, puso a Jorge Jesús.