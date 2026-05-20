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Bryan Ruiz revela secretos personales detrás de su histórica carrera

Bryan Ruiz hizo unas confesiones sobre su carrera futbolística que llamaron la atención

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Por Eduardo Rodríguez

Bryan Ruiz tuvo una carrera de éxitos en su paso por el fútbol, tanto en Costa Rica como a nivel internacional, y ante esto el exjugador de Alajuelense fue consultado por momentos específicos de su carrera, de los cuales dejó algunas confesiones.

En el espacio de YouTube de Paulo Wanchope, One Chope, el exmundialista fue consultado por el momento más especial con la Sele.

Un recorrido por los partidos más memorables de la Selección de Costa Rica, destacando sus logros y momentos icónicos en la historia del fútbol.
Bryan señaló como su gol más recordado el que le anotó a Italia (YURI KOCHETKOV)

Ruiz mencionó que fue tras ganarle a Italia para avanzar a octavos en Brasil 2014 y el más especial con un club; la Comadreja señaló los títulos ganados con cada uno.

El gol más recordado: Bryan señaló el tanto de cabeza ante Buffon contra Italia en el 2014.

Sobre el mejor jugador con el que él jugó, el exseleccionado puso a Dimitar Berbatov, con quien compartió en el Fulham, ya que, según Ruiz, el aspecto técnico del búlgaro era brutal.

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En cuanto al rival más duro que enfrentó, puso al Real Madrid y, del equipo donde le hubiese gustado estar, comentó que en el Barcelona.

Por último, el Capi señaló a Cristiano Ronaldo como el mejor jugador que enfrentó y, al técnico más exigente, puso a Jorge Jesús.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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