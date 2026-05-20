Santiago van der Putten revela la batalla mental que enfrenta tras romperse el ligamento cruzado

Santiago van der Putten reveló qué ha sido lo más duro de llevar en su proceso de recuperación, de una dura molestia que lo alejó de las canchas por varios meses.

El joven defensor sufrió una lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha y confesó que la ansiedad se ha apoderado de él, cuando piensa qué pasará con su futuro.

Santi conversó con el periodista Antonio Alfaro y el exjugador Wílmer López, en el pódcast “ElPato&Toño” y confesó cómo se ha sentido, desde que se lesionó, en marzo, durante un partido contra Herediano.

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Santiago van der Putten reveló lo más duro de su proceso de recuperación, luego de sufrir una delicada lesión. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

“Paso días malos”

Esta fue la dura confesión del jugador de Alajuelense:

“Intento ser auténtico, ser yo mismo, no es fácil salir de una lesión. Lloro cuando estoy frustrado, me da miedo el qué va a pasar conmigo, paso días malos en el gimnasio, los entrenamientos son duros, difíciles, debo luchar conmigo mismo.

“Paso días malos, tengo ansiedad, tengo miedo a la incertidumbre, es una montaña rusa. Tengo seis años de trabajar con el mismo psicólogo para entender que somos integrales. Todos los jugadores son buenos, pero en la parte mental es donde se separa uno de otro; por eso hago énfasis en eso. Hay momentos en que no voy a jugar, momentos buenos y malos”, contó.

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—¿Cómo es un día malo? — le preguntó Antonio Alfaro:

“Recuerdo que tres días después de la lesión, que fue un martes, me levanté llorando. Pensaba cómo voy a enfrentar esto por nueve meses, precisamente cuando estaba bien; hice una buena serie contra Los Ángeles (Copa de Campeones de la Concacaf), ¿por qué ahora?, ¿por qué me pasa ahora?

“Pero lo importante es que mis papás me ayudaron, me levanto, vengo entreno, con ganas y sin ganas; pero mi sueño es más grande que cualquier lesión. El día bueno hay que aprovecharlo, no es que me crea que ya soy perfecto, que debo dejar de entrenar y mantener un balance”.