Rolando Fonseca cuestionó a Mariano Torres y dijo una verdad que le caerá mal al saprissismo

Rolando Fonseca no se guardó nada para hablar de Mariano Torres y lo que dijo posiblemente no le caiga muy bien a los aficionados del Saprissa.

Este jueves, el exdelantero analizó la jornada en Telenoticias y fiel a su estilo, analizó el porvenir del capitán morado.

El martes anterior, Mariano llegó a los 39 años. A finales de mayo vence su contrato con la S y su futuro en el cuadro tibaseño es un misterio.

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Rolando Fonseca habló de Mariano Torres y lo que dijo no le caerá nada bien a los saprissistas. Foto: captura de pantalla. (Pantallazo/Pantallazo)

“Lo de Mariano sí (lo renovaría). No creo que sea la manera en que Mariano se tenga que despedir”, afirmó antes de tirar una gran verdad de que nadie está por encima de la institución.

Luego, habló del papel que desempeña en el equipo y su rol como ídolo y le tiró con todo.

“No está por encima de la institución”

En anteriores entrevistas, Fonseca ha dicho que no ve al 20 saprissista como un jugador destacado y que en sus tiempos, hasta habría estado en banca. Este jueves, confirmó su discurso y recalcó que para él, Mariano no es un grande.

La continuidad de Mariano Torres en el Saprissa es todo un misterio. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“No es que se vaya como grande, hay que ubicar a la gente también, aquí estamos confundiendo la grandeza. En Costa Rica estamos poniendo a Mariano Torres por encima de una institución, perdóneme y no es así.

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“A la gente no le gusta que les digan las cosas, pero Mariano no es un grande, es un ídolo de la afición, que les ha encantado, pero Mariano no está por encima de la institución para que la gente diga: ‘le voy a dar la libertad que Mariano diga lo que quiera decir’“, comentó.