Uno de los grandes referentes del Saprissa entra en su último año de contrato, ¿merece más tiempo?

El Saprissa ha encontrado en Kendall Waston un auténtico líder dentro de la cancha por su aporte, no solo en su rol natural como defensor, sino que encima por su importancia en la parte ofensiva, por su altura a la hora de hacer daño con goles.

El número 4 y uno de los capitanes del club, junto a Mariano Torres, tuvo un contrato de larga duración cuando lo firmó en el 2023; sin embargo, el defensa entra a su último año de ligamen con los saprissistas.

Kendall ha sido una pieza clave del Saprissa (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Kendall tiene 38 años de edad y el primero de enero cumplirá 39; no obstante, pese a su edad tan avanzada, sigue siendo un jugador de mucho peso en el esquema de los de Tibás.

Waston fue tan regular con los morados que jugó 21 juegos completos del torneo Clausura 2026, siendo en el Lito Pérez de Puntarenas el duelo que se perdió después de sumar cinco cartulinas amarillas para entrar limpio a las instancias de semifinales, ya que dicha visita fue el último juego de la fase regular.

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El zaguero del Monstruo, pese a ser defensa, en ataque aporta mucho y en el recién finalizado campeonato anotó cuatro goles: en el empate en Pérez Zeledón, en la visita morada a San Carlos y Liberia, además de la recordada anotación en el Clásico que acabó empatado en el estadio Alejandro Morera Soto en Alajuela.

Aficionados morados opinan sobre el futuro de Waston en Tibás

Waston entra a su último año de contrato con la S (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En La Teja conversamos con conocidos hinchas del Saprissa para conocer su opinión sobre Kendall y una eventual renovación con casi 40 años.

“Me parece que Waston todavía tiene para darle, es una carta en el ataque que ha significado goles; no hay que desesperarse, creo que la tecnología, el estilo de vida, suplementos y un montón de factores hacen que los jugadores que antes se pensaba que por edad estaban acabados, sigan rindiendo. No está para una selección, estamos claros, pero todavía rinde”, señaló el reconocido morado Boris Alonso Sosa.

Otro de los fieles hinchas tibaseños que habló con La Teja fue el creador de contenido Rey de la Cancha quien opinó sobre el futuro de Kendall en el club morado.

“Kendall es un gran líder dentro de Saprissa, y la figura de él impone muchas condiciones a favor de Saprissa y en contra de los rivales. Físicamente lo he visto bien, no lo persiguen las lesiones y no desentona. Me gustaría verlo con un ‘saprichamaco’ para que algún joven absorba toda la experiencia que pueda, y cerca de la fecha me sentaría a conversar con él para saber cómo se siente, y si sigue en condiciones físicas y mentales para competir, lo renovaría".

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“Creo que hay otras figuras que podrían salir para renovar la plantilla, sin necesidad de tocar a Kendall o Mariano, siempre y cuando se sientan capacitados para la alta competencia”, dijo Roberto Fernández, mejor conocido como Rey de la Cancha.

Krishua Mora, también creador de contenido de la página Saprimundo, nos brindó su opinión acerca de Waston.

“Siento que Kendall es un jugador que le ha dado mucho a Saprissa; sin embargo, la edad de él es una realidad. Yo sí lo renovaría; sin embargo, necesito más presencia juvenil en el equipo. ¿A qué voy con esto? Oportunidad a jugadores como Matías Cordero, Thiago Cordero, entre otros, ya que son el futuro de Saprissa y siento que con un líder como Waston en esa defensa les puede aportar mucho”, concluyó Saprimundo.