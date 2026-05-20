Varios de los jugadores más señalados de Saprissa tienen contrato a largo plazo: ¿quiénes son?

El Deportivo Saprissa viene de volver a fracasar tras quedarse en la orilla luego de caer en la final ante Herediano y con ello sumar dos años sin ganar el torneo nacional, algo que genera más enojo en sus aficionados.

Esta molestia provoca que ciertos jugadores sean señalados por la hinchada y que a lo largo del certamen hayan sido cuestionados por la grada del Ricardo Saprissa.

Taylor es uno de los más señalados por la afición (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En Teletica radio tocaron el tema y dieron una lista en la que destaca que un futbolista que fue muy señalado, como Gerald Taylor, acaba contrato hasta diciembre de este año, es decir, le queda un solo torneo, siendo este uno de los más criticados tras su roja por un gesto inapropiado en la final de ida contra los rojiamarillos.

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En la vuelta disputada en el Carlos Alvarado, en el gol de Marcel Hernández que sentenció la final, Fidel Escobar y David Guzmán fueron blanco de críticas por la forma en la que el cubano se los llevó para anotar, y ambos finalizan su ligamen también en diciembre. Lo mismo que Gerson Torres.

Para mediados del 2027, un jugador como Rachid Chirino acaba su ligamen con la elástica tibaseña, siendo este un atacante con muchas críticas, no solo por su rendimiento, sino que además por una polémica con su padre y unas declaraciones dadas en febrero pasado sobre integrantes del camerino morado.

Arboine ha sido muy cuestionado por la Cueva (JOHN DURAN/John Durán)

Pablo Arboine ha sido muy regular con la institución pese a que mucho aficionado saprissista lo ha criticado, y este de igual manera tiene contrato hasta mediados del otro año.

Óscar Duarte sufrió una dura lesión en su rodilla a finales del torneo pasado y el jugador no tuvo minutos en este pasado Clausura 2026, y su ligamen finaliza a mitad del 2027, igual que Joseph Mora, jugador que perdió protagonismo en este campeonato por el buen momento de Jorkaeff Azofeifa.

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El pinolero Bancy Hernández empezó muy bien con el equipo, pero acabó siendo silbado por momentos por la grada de la Cueva; no obstante, el de Nicaragua tiene contrato con la S hasta finales del otro año, es decir, tres torneos más.

Recordemos que los que sí vencen contrato el 1 de junio y están en estudio son Ariel Rodríguez, Mariano Torres, Deyver Vega, Marvin Loría y Ricardo Blanco.