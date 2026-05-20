Liberia anuncia su segundo refuerzo en un puesto que sorprenderá a muchos

Rodinei Leal es el nuevo arquero de Liberia. (Prensa Liberia/Prensa Liberia)

El Municipal Liberia sigue moviéndose de cara al Apertura 2026 y este miércoles anunció la contratación del guardameta Rodinei Leal, proveniente de Guadalupe FC.

Los pamperos reforzaron su portería, pese a estar sólidos en ese departamento con Antony Monreal para dar más competencia y nivel a la posición.

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“Nativo de Loma Bonita, Nicoya, Guanacaste, el portero de 24 años se une al Municipal Liberia.

“Leal tiene el fútbol en su sangre, ya que su padre Facundo Leal fue arquero de la primera división en los años 80’s. Su vida siempre ha girado alrededor de su arco y guantes.

“El portero de 1,93 m de altura se une por período de 2 años al Municipal Liberia. Esta será su tercera camiseta en la máxima categoría tras sus pasos por ADG y Guadalupe FC”, indicó el club sobre su nuevo arquero.

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Leal es el segundo refuerzo de esta semana tras la incorporación de Elián Morales, quien también provino del cuadro guadalupano.