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El Municipal Liberia renovó a uno de sus capitanes para el Apertura 2026

El Municipal Liberia comenzó a hacer ajustes en su planilla y este martes anunciaron una importante renovación

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Por Yenci Aguilar Arroyo

El Municipal Liberia amarró a uno de sus capitanes para la próxima temporada.

Este martes, el equipo aurinegro dio a conocer que el central José Joaquín Huertas seguirá vestido de pampero por un año más.

“Huertas ya tiene cinco años de vestir la camiseta del Municipal Liberia. El zaguero estuvo presente en el ascenso a primera en mayo del 2023 e incluso es el único jugador que se ha mantenido en la institución desde dicho regreso a la máxima categoría”, informó Liberia.

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José Joaquín Huertas
José Joaquín Huertas renovó con Liberia, por un año más. Foto: prensa ML. (Foto: prensa ML. /Foto: prensa ML.)

Jugador insignia

Huertas ya suma 88 partidos en primera división con el equipo guanacasteco y durante el torneo de Clausura 2026, el defensor sumó 1.250 minutos en 14 encuentros.

“El nativo de La Garita, Santa Cruz, Guanacaste, es uno de nuestros capitanes y un jugador insignia de nuestra institución. A sus 31 años representa a la perfección el sentimiento de ser cédula 5″, agregó el club.

Además, este martes anunció la llegada de Elián Morales, exvolante de Guadalupe FC.

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LiberiaJosé Joaquín Huertas
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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