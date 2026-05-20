Kenneth Vargas estaría muy cerca de salir de Alajuelense

Kenneth Vargas ha tenido un paso polémico en el fútbol nacional luego de su regreso de Escocia, donde primero jugó con el Herediano y ahora en Alajuelense.

Con frases polémicas, en primera instancia, y después por temas extradeportivos, el delantero ha sido cuestionado por los aficionados; no obstante, según el periodista Kevin Jiménez, Huevito estaría cerca de salir de Alajuelense.

Huevito podría salir de la Liga para volver al exterior (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Kalamata de Grecia quiere llevarse al atacante rojinegro que se encuentra a préstamo con los manudos por todo lo que resta del 2026, y según el comunicador, los dirigentes griegos ya le hicieron una oferta al Hearts de Escocia.

Jiménez informó que hay una cláusula para que Huevito salga de Alajuelense, y que dicha institución quiere pagarla para hacerse con los servicios del ariete liguista.

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Vargas marcó un total de tres goles con la Liga en el Clausura 2026, a Cartaginés, Sporting y a Puntarenas. Además, marcó un tanto más en la eliminación de los leones en el certamen de Copa cuando los erizos visitaron el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, en cuartos de final.

Vargas fue sancionado por el club por aspectos fuera de la cancha en este semestre (albe)

Kenneth, cuando volvió al país, llegó en primera instancia al Herediano, en el que marcó un solo gol en el Apertura 2025 en la victoria rojiamarilla en noviembre pasado 3-1 sobre San Carlos.

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Con la Selección Nacional de Costa Rica, Huevito fue parte del plantel que fracasó en la eliminatoria para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, en el que Vargas marcó un tanto en la instancia final de dicho camino mundialista en el empate a tres anotaciones contra Haití en el Estadio Nacional.

Kenneth Vargas fue sancionado por indisciplina en Liga Deportiva Alajuelense durante el pasado campeonato.