Alajuelense sigue sin mover fichas, pero tiene opciones para reforzar una zona sensible del equipo

Alajuelense ya cuenta con su nuevo cuerpo técnico, pero desde que finalizó su participación en el torneo de Clausura 2026 solo ha dado a conocer un movimiento en su planilla.

El entrenador Ismael Rescalvo fue presentado la semana pasada, pero tuvo que devolverse a Colombia y regresará a Costa Rica en los próximos días para trabajar en el armado del equipo.

Se cree que uno de los principales ajustes del cuadro liguista será en la parte defensiva, ante la ausencia de dos jugadores claves.

Recordemos que Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos se recuperan de una lesión de ligamento cruzado y prácticamente estarían fuera del torneo de Apertura 2026. En este momento, la LDA tiene a préstamo a dos jugadores en la parte baja, que la pegaron en sus clubes el semestre que acaba de terminar.

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La defensa manuda tiene dos bajas sensibles Foto: John Durán. (John Duran/John Durán)

Se trata de Farbod Samadian, defensa central que está en Puntarenas FC, y John Paul Ruiz, lateral izquierdo que llegó al Municipal Liberia para el Clausura 2026. Ambos tienen 21 años y finalizan sus contratos con sus respectivos clubes en diciembre del 2026.

3 goles marcó Farbod Samadian en el Clausura 2026.

Samadian hizo tres goles con los naranjas y sumó un total de 1.184 minutos; mientras que Ruiz jugó un total de 1.556 minutos y marcó tres goles, de acuerdo con datos de la Unafut.

Recientemente, Farbod participó en uno de los microciclos organizados por el técnico de la Selección Nacional Fernando Batista y, además, suma experiencia en las Selecciones Sub-19 y Sub-20.

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Clubes responden

Le consultamos a Felipe Medina, presidente del Puntarenas FC, si Alajuelense se ha comunicado con ellos para solicitar el regreso de Samadian.

A través de un mensaje de texto, el dirigente naranja confirmó que no han sido contactados por los leones.

John Paul Ruiz hizo una buena temporada en el Municipal Liberia. Foto: prensa ML. (@nobadeportes/@nobadeportes)

El 10 de mayo anterior, Hancer Zúñiga, gerente deportivo del Municipal Liberia, fue consultado sobre la situación de Ruiz y esto dijo:

“De manera oficial no hemos recibido ninguna información con respecto a eso. Hoy tengo una reunión con Carlos Vela para hablar de él y de otras posibilidades que podamos tener a corto plazo”.

Este martes, se intentó conversar con el dirigente aurinegro, pero no obtuvimos respuesta.

En este momento, hay otros jugadores que vencen contrato con sus equipos y podrían ser opciones para vincularse a Alajuelense para el torneo venidero.

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Una opción es el defensor Hiram Muñoz. El mexicano fue titular en el equipo que dirige César Alpízar y sumó 1.374 minutos el torneo pasado.

El hondureño Marcelo Pereira no fue renovado por Cartaginés y se desconoce si su futuro está en Costa Rica o si regresará a su país natal. En la campaña anterior marcó un gol y jugó 1.394 minutos.