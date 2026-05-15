Ismael Rescalvo sorprendió al contar detalles poco conocidos de su vida personal

Ismael Rescalvo, nuevo entrenador de Alajuelense, hizo una visita relámpago al país para ser presentado como técnico rojinegro y volverá a finales de mes para instalarse en Costa Rica.

El técnico español compartió algunos detalles de su vida personal, en una transmisión en vivo que realizó la Liga en horas de la tarde.

Rescalvo contó que Juan, quien será el nuevo asistente rojinegro, es su hermano gemelo y lo acompaña desde hace varios años en su carrera.

Ismael Rescalvo fue presentado este jueves como nuevo técnico de Alajuelense. Foto: Eduardo Rodríguez. (Eduardo Rodríguez/Eduardo Rodríguez)

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“Somos iguales, pero muy diferentes en la forma de ser, de pensar. Me acompaña desde hace años y eso siempre te genera preguntas, inquietudes, te pone a prueba y es importante tener diversidad de opiniones”, contó.

Ismael Rescalvo, nuevo técnico de Alajuelense

Los planes de Ismael Rescalvo

¿Qué va hacer en los póximos días, antes del primero de junio?

“Tengo que regresar a Medellín (Colombia); allá tengo a la familia. Espero regresar al país el 23 o 24 de mayo, en unos días.

Ismael Rescalvo lleva diez años como entrenador y buscará en Alajuelense su primer título. (Prensa LDA/Prensa LDA)

“Tengo que venir para adelantar trabajo y tener una semana acá previamente para recibir a los jugadores y arrancar el primero de junio (con la pretemporada)”, dijo.

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Su carrera como jugador

El técnico contó que es de un pueblo de Valencia, España, y comenzó a jugar con el equipo de la localidad.

A los 16 años fue fichado por el Levante y ahí hizo divisiones menores.

“A los 28 años tuve una lesión de rodilla, cortó la progresión y no disfrutaba el fútbol, no me sentía bien.

“Quería ser entrenador. A los 19 años comencé a sacar licencias y prepararme, porque quería dedicarme a esto que me apasiona.

“Estudié Administración y Finanzas, pero lo que me gusta es el fútbol; me mantiene feliz y encaminé mi vida hacia la dirección técnica y salté muy rápido a Sudamérica”, recordó.