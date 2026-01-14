Farbod Samadian habló de su salida de Alajuelense y lo que espera aportar al Puntarenas FC

Farbod Samadian, defensor del Puntarenas FC habló de su salida de Alajuelense y sus objetivos durante el tiempo que estará en el equipo naranja.

El muchacho, de 20 años, llegó al Puerto por un año, a modo de préstamo y reconoció que su situación fue un ganar tanto para él, como para el conjunto rojinegro y los tiburones.

“Me tomo esta oportunidad de muy buena forma, se ha dado como tenía que darse, todo pasó muy rápido, fue ganar para todos, a mí me servía, a la LDA le servía, al Puerto también.

Farbod Samadian es uno de los refuerzos del Puntarenas FC. Foto. captura de pantalla. (Foto. captura de pantalla. /Foto. captura de pantalla.)

“Ahora debo sacarle provecho para aportar al Puerto y ayudar con los objetivos, que es la clasificación y participar en la Copa Centroamericana y son etapas en donde uno debe aprender”, afirmó el zaguero, luego del encuentro ante el Deportivo Saprissa.

Farbod Samadian y su paso por Alajuelense

El central llegó a Alajuela a mediados del 2024, luego de su paso por Cartaginés y contó lo que aprendió de su paso por el campeón nacional.

“El tiempo que estuve en Alajuelense fue de gran aprendizaje para mí, por los compañeros que tuve, por los minutos sumados y logré absorber muchas cosas, que espero poner en práctica en Puntarenas.

Farbod Samadian (de pie, cuarto de izquierda a derecha) desea aprovechar al máximo la oportunidad de jugar en Puntarenas FC. Foto: prensa PFC. (Foto: prensa PFC./Foto: prensa PFC.)

“Siento que es una oportunidad de crecimiento, de tener minutos, crecer, es un préstamo, uno debe ser profesional y para mí, agradezco el préstamo y aportar dentro y fuera de la cancha”, destacó.