Carlos Vela reveló de qué depende la llegada de Julio Cascante a Alajuelense

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, se refirió a algunos nombres que suenan en el liguismo para reforzar al club rojinegro.

El mexicano dio una entrevista al periodista Yashin Quesada, en su programa “Encuentro Deportivo”, y afirmó que hay dos futbolistas que han interesado en la institución manuda.

La Liga no cuenta con Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos para el Apertura 2026, porque sufrieron ruptura de ligamento cruzado y se perderán prácticamente todo el segundo semestre.

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Yeison Molina, defensor del Municipal Liberia (izquierda) está en la órbita de Alajuelense. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Es más complicado”

Vela se refirió a los casos de Yeison Molina, actual defensor de Liberia, y de Julio Cascante, exjugador del Saprissa y del Austin FC de la MLS.

Sobre Molina, esto dijo el dirigente:

“Es una posibilidad dentro de varias; al final estamos priorizando reforzar esa zona, estamos haciendo un análisis, un scouting en el mercado nacional, por fuera, evaluando el tema de los extranjeros para ver si apuntalamos ese lugar con un extranjero o con alguien del medio local”.

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Y sobre una posible llegada de Cascante, también seleccionado nacional, el gerente rojinegro aseguró:

Carlos Vela reconoce que conversó con Julio Cascante, exjugador del Austin FC de la MLS. Foto: Instagram Julio Cascante.

“La realidad es que la situación con Julio no es sencilla. En algún momento sí charlé con él, a ver qué intenciones tiene, y es muy prematuro en el mercado en este momento.

“Él quiere evaluar, esperar alguna otra situación que se pueda presentar y todo eso es respetable y es una posibilidad dentro de varias”, citó.