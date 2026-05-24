¿Recuerda a Pablo Chinchilla? Su vida cambió por completo en Austria, pero le va muy bien

Pablo Chinchilla dejó atrás las canchas de Costa Rica hace casi dos décadas, pero en Austria encontró mucho más que una nueva aventura: construyó una familia, vive con su esposa y es padre de 4 hijos, una de ellas está en Costa Rica.

En tierras europeas goza de una vida estable y una rutina completamente distinta.

El exmanudo confesó que, aunque extraña el clima, la comida y la vibra tica, hoy se siente totalmente adaptado a la cultura europea.

Desde el 2006, Pablo vive en la provincia de Vorarlberg, muy cerca de las fronteras con Alemania y Suiza, donde trabaja para una empresa dedicada a la venta de aluminio y acero, mientras en las noches continúa ligado al fútbol como entrenador de equipos aficionados.

Pablo Chinchilla, exdefensor de Alajuelense y la Selección Nacional. Foto: tomada de Facebook. ( Foto: tomada de Facebook. /Foto: tomada de Facebook.)

Tras colgar los tacos, Pablo le dio prioridad a su familia. El exdefensor conversó con La Teja desde su segunda tierra, en donde recordó con nostalgia su etapa dorada en la Liga, especialmente los años bajo el mando de Guilherme Farinha y Jorge Luis Pinto, una época que asegura lo marcó para siempre.

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Chinchilla llegó a la Liga en 1999 y también tuvo un breve paso por el Municipal Liberia, en el 2008. Como legionario, jugó en Los Angeles Galaxy; sin embargo, la mayoría de su carrera la desarrolló en Austria, en donde jugó para clubes como Rheindorf Altach, LASK Linz y SV Lochau. Además, formó parte de la Selección Nacional que participó en el Mundial de Corea y Japón 2002.

Pablo Chinchilla y su vida en Europa

Un cambio radical

- ¿Cómo han sido estos años en Austria?

Bueno, hay dos etapas. La primera etapa como futbolista, la verdad es que no fue muy diferente a lo que uno ya estaba acostumbrado: ir a entrenar y regresar a la casa, o entrenar y estar con el equipo concentrado.

Ya después, cuando dejé de jugar, fue un cambio tremendo. Hubo un momento en que me quedé sin equipo; tenía como 31 o 32 años, por ahí, y ya no quería estar yendo a hacer pruebas a un equipo u otro y decidí buscar trabajo.

Pablo Chinchilla, exdefensor de la Selección de Costa Rica formó una nueva vida en Austria y sigue ligado al fútbol. Foto: cortesía. (Fotos: tomada de Facebook./Fotos: tomada de Facebook.)

Por dicha, aquí el Estado ayuda a los deportistas a conseguir trabajo rápido y desde que me dieron esa oportunidad estoy trabajando en la misma empresa.

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Tengo pasaporte austriaco desde hace más de 12 años y la vida acá es totalmente diferente a Costa Rica; allá la vida es más tranquila, más suave, todo es más relajado. Aquí no, aquí hay que trabajar bastante, todo es carísimo, hay que ponerle. Pero uno se acopla.

Aquí hay reglas para todo: reglas para la basura, para cuándo poder lavar la ropa, cuándo es más barato y cuándo no. Para todo hay que acomodarse, y uno estando aquí hace el esfuerzo para adaptarse a esta vida.

- ¿Pero sigue vinculado al fútbol?

Sí, acá saqué mi licencia de entrenador. Cuando dejé de jugar, a los cuatro o cinco meses ya tenía trabajo, entonces trabajo de lunes a viernes y por las noches ejerzo de entrenador.

Actualmente estoy en un equipo llamado SC Admira Dornbirn 1946 y ayudo en la categoría sub-16 y el año pasado estuve en un equipo de mujeres.

Pablo Chinchilla (24) jugó con Alajuelense durante 6 años Fotos: tomada de Facebook. (Fotos: tomada de Facebook./Fotos: tomada de Facebook.)

- ¿Y en qué trabaja?

Trabajo en una sucursal de una empresa suiza que vende metal, aluminio y acero a Eslovaquia, Alemania, parte de Austria y parte de Suiza. Los materiales van para esos lugares o para una ciudad que se llama Innsbruck, que queda aquí cerca.

- ¿Qué le dejó el fútbol a Pablo Chinchilla?

Yo siempre bromeo por el tema de la plata (risas). La carrera de futbolista te deja dinero y hoy creo que los jugadores de los equipos grandes de Costa Rica ganan más. No puedo decir que me hice millonario, pero sí pude comprarme una casa en Costa Rica y acá también gané bien mientras jugaba.

Ahora veo gente a los 40 años jugando bola y siento que me retiré muy joven, pero no me arrepiento de nada. Jugué, disfruté, pude pasear; el fútbol me llevó a conocer muchas partes del mundo que nunca imaginé conocer y pude formar mi familia y tener un trabajo estable.

- ¿Cuál es el momento que marcó su paso por Alajuelense?

Los primeros años que estuve con Guilherme Farinha y los siguientes dos años que estuve con Jorge Luis Pinto; eso no me lo saco de la cabeza. Fueron cuatro años muy positivos porque ganamos un montón de cosas, pero también sirvieron para aprender las diferentes formas de trabajar de cada uno. Recordar todo lo que sufríamos con Pinto y cómo vacilábamos con Farinha es algo que me marcó.

Pablo Chinchilla (20) jugó con la Selección Nacional. En la imagen con Nelson Mandela. Fotos: tomada de Facebook. (Fotos: tomada de Facebook./Fotos: tomada de Facebook.)

Y digo sufriendo, porque la pasábamos mal a la hora de entrenar. Nos llevaba a correr por el volcán Poás, por unos cafetales, la exigencia era mucha porque todo el mundo sabe lo profesional y exigente que es Pinto.

Al principio peleábamos con él porque no estábamos acostumbrados, pero cuando vimos los resultados y cómo funcionaba su trabajo para alcanzar los objetivos, nos dimos cuenta de que con él era con quien teníamos que haber seguido más años para seguir ganando títulos.