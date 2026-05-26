Tres equipos están detrás de una joyita de Sporting, quien negocia para salir del club

Este lunes el Municipal Pérez Zeledón dio a conocer que el volante Kendall Porras no continuará en el club, pues regresará al dueño de su ficha, el Sporting FC.

El caso Kendall Porras tiene más fondo que una simple salida de Pérez Zeledón

Kendall Porras (derecha) es un jugador que despertó el interés de tres equipos en Costa Rica. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

La situación con el jugador de 24 años es más compleja de lo que parece, pues el muchacho quiere finiquitar su contrato con los albinegros para irse a otro lado.

José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting FC, comentó a La Teja el caso y confirmó que hay tres clubes detrás del jugador, uno de ellos el Inter San Carlos, aunque los otros dos interesados no fueron revelados por el dirigente.

“Kendall tiene todavía contrato con nosotros a largo plazo, hay tres equipos que nos han contactado que quieren que el jugador sea parte de ellos y estamos valorando y tomando una decisión”, comentó.

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Sporting deja claro que Porras no puede salir sin acuerdo

Cubero indicó que están negociando con el jugador, porque no puede irse así como así nada más, sino que hay que llegar a un acuerdo para las dos partes.

“Él nos ha expresado que le gustaría continuar fuera del club, pero todavía tiene contrato con nosotros, entonces es algo que tenemos que ver. Es un jugador que en su momento tuvimos una inversión por él de un dinero y no podemos tomar decisiones cuando también le damos todas las condiciones al jugador”

“Le dimos un salario, se le busca un préstamo, entonces el jugador también tiene que ser consciente que el club en algún momento puede llegar y pedir algo por él. No es llegar y salir así tan fácil”, explicó.

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José Miguel Cubero contó cómo está el caso con Kendall Porras. (Rafael Pacheco Granados)

El finiquito sigue sin acuerdo

El gerente indicó que están trabajando en el arraigo y la mentalidad del futbolista en el club, por lo que no van a mantener a nadie obligado, pero es claro que deberá negociar.

“Los jugadores deben entender que si toman una decisión de venir con nosotros, les vamos a dar todo, pero ellos también tienen que darle al club.

“Del finiquito se ha hablado y se han intentado, no se ha llegado todavía a ningún acuerdo, pero ahora estamos en eso”, agregó.

¿Marvin Loría interesa en Sporting?

Por su edad y condiciones, el nombre de Porras llama mucho la atención en general.

Un nombre por el que le consultamos a Cubero si tendrían algún interés es el de Marvin Loría, extremo que acaba de salir del Saprissa, y si es un perfil que les interesa.

“Loría es un muy buen jugador, pero dentro de la idea que tenemos nosotros, no está contemplado, la verdad. Hemos analizado a muchos jugadores de muchas características y él no está dentro de nuestros planes”, contó.