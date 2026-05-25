Torneo Nacional

Sporting FC confirmó sus más recientes movimientos para la próxima temporada

Sporting comunicó tres jugadores que seguirán en su plantel

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Por Sergio Alvarado

Sporting FC es uno de los clubes que no se detiene de cara al mercado de fichajes del Apertura 2026 y este lunes informó sus últimos movimientos.

Renzo Carballo de Puntarenas FC fue incómodo de marcar para la defensiva de Sporting. Kevin Espinoza lo marcó de forma fuerte.
Kevin Espinoza es de las figuras que seguirán en Sporting FC. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)

El cuadro albinegro informó de la continuidad de tres figuras de las que tuvieron más acción la temporada anterior, Kevin Espinoza, Anderson Barboza y Yostin Salinas, quienes continuarán vinculados al club por un año más.

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“La continuidad de estos jugadores forma parte de la planificación deportiva establecida por el club de cara a la próxima temporada, apostando por mantener una base sólida, competitiva y con identidad dentro del plantel”, informaron los griegos en un comunicado.

En la nota destacaron que la experiencia y liderazgo que aportan Espinoza y Salinas es algo que desean mantener, además de ir construyendo un sentido de pertenencia con jugadores jóvenes como el caso de Barboza.

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Por otro lado, el jugador Kendall Porras regresará al club tras salir de Pérez Zeledón y deberá definir su futuro, si permanece allí o saldría a otro lado.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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