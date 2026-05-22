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Sporting anuncia salida de delantero que jugó tan solo 48 minutos en el Clausura 2026

Sporting FC dio a conocer su quinta salida de cara al Apertura 2026

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Sporting FC anunció su quinta salida y este viernes confirmó que un delantero deja el club.

Se trata del jugador argentino Matías Verón, quien llegó al cuadro griego en febrero, como una de las opciones para reforzar el equipo de Andrés Carevic.

Sin embargo, durante la campaña el jugador sufrió una lesión de ligamento cruzado en la rodilla izquierda y se perdió buena parte del torneo: en total solo jugó 48 minutos.

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Matías Verón
El argentino Matías Verón deja el Sporting FC. Foto: Instagram Matías Verón. ( Foto: Instagram Matías Verón. /Foto: Instagram Matías Verón.)

La salida de Matías Verón

Esto dijo Sporting sobre la salida del sudamericano

“La decisión corresponde a la planificación deportiva establecida por la institución de cara al próximo torneo.

“Adicionalmente, Sporting FC continuará brindando el acompañamiento y seguimiento médico correspondiente al proceso de recuperación de la lesión de ligamento cruzado sufrida por el futbolista durante su etapa en el club.

“La institución agradece el compromiso y profesionalismo mostrado por Matías Verón durante su permanencia en Sporting FC y le desea éxito en sus próximos retos personales y profesionales”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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