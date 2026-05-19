Deportes

Sporting FC comenzó la limpia y este es el primer jugador que deja el club

Sporting FC comenzó con los cambios en su planilla de cara al torneo de Apertura 2026

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Sporting FC comenzó la limpia y este martes anunció su primera salida del club.

Se trata del volante Jefry Valverde, quien llegó al equipo aurinegro en agosto del año pasado, luego de su paso por el Deportivo Saprissa.

El contrato de Valverde con los aurinegros finalizaba en diciembre de este año, sin embargo, los griegos decidieron terminar el ligamen con el club antes de tiempo.

LEA MÁS: A Jeffry Valverde le metieron una sanción que lo hará pensar dos veces antes de cometer el mismo error

Jefry Valverde
El volante Jefry Valverde no sigue en Sporting FC. Foto: prensa SFC. ( Foto: prensa SFC. /Foto: prensa SFC.)

Anuncio de Sporting

Así anunció Sporting FC la salida del jugador:

“Sporting FC informa que el jugador Jefry Valverde no continuará formando parte de nuestra institución para la próxima temporada.

“El club le agradece el trabajo realizado durante este periodo y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos personales y profesionales”, destacó el club.

Este es el primer movimiento que hace el equipo de Andrés Carevic, desde que finalizaron su participación en el torneo.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Sporting FCJefry Valverde
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.