Sporting FC comenzó la limpia y este es el primer jugador que deja el club

Sporting FC comenzó la limpia y este martes anunció su primera salida del club.

Se trata del volante Jefry Valverde, quien llegó al equipo aurinegro en agosto del año pasado, luego de su paso por el Deportivo Saprissa.

El contrato de Valverde con los aurinegros finalizaba en diciembre de este año, sin embargo, los griegos decidieron terminar el ligamen con el club antes de tiempo.

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El volante Jefry Valverde no sigue en Sporting FC. Foto: prensa SFC. ( Foto: prensa SFC. /Foto: prensa SFC.)

Anuncio de Sporting

Así anunció Sporting FC la salida del jugador:

“Sporting FC informa que el jugador Jefry Valverde no continuará formando parte de nuestra institución para la próxima temporada.

“El club le agradece el trabajo realizado durante este periodo y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos personales y profesionales”, destacó el club.

Este es el primer movimiento que hace el equipo de Andrés Carevic, desde que finalizaron su participación en el torneo.