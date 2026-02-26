Torneo Nacional

A Jeffry Valverde le metieron una sanción que lo hará pensar dos veces antes de cometer el mismo error

Jeffry Valverde es el futbolista que recibió la sanción más fuerte de la fecha ocho y se perderá varios partidos

Por Sergio Alvarado
Sporting estrena nuevo estadio en la Argentina de Grecia y en la primera fecha del torneo recibe al Herediano
Jeffry Valverde juega en Sporting Fc desde este semestre. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La jornada ocho del Clausura 2026 le dejó una dura sanción a Jeffry Valverde, jugador de Sporting FC tras recibir el castigo más duro de la fecha.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol detalló en su informe de sanciones que el albinegro recibió tres fechas de castigo por agredir a un rival al finalizar el encuentro ante Puntarenas FC.

Sancionar al jugador Jefry Antonio Valverde Rojas con tres partidos de suspensión al ser la primera vez en la temporada que golpea de cualquier manera mediante el juego brusco grave sin estar en disputa el balón”, destacó el informe.

La agresión cometida además le costó una multa de 300 mil colones, acción que le salió bastante cara al ser expulsado ante los chuchequeros al cierre.

El exjugador del Saprissa se perderá los juegos de visita ante Liberia y el Monstruo y ante Pérez Zeledón en casa.

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

