Esto dicen en Sporting sobre la presunta llegada de Luis Díaz a Alajuelense

Luis Díaz saldría muy pronto de Sporting (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Luis Díaz estaría muy cerca de llegar a Alajuelense, es la información que se maneja en general en diversos medios, entre ellos La Teja, sin embargo en Sporting FC aún son cautos al respecto y explicaron cómo está el tema.

José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting FC, habló con este medio y asegura que aún no hay nada cerrado con los manudos, ni con ningún otro equipo por el extremo.

LEA MÁS: Alajuelense ya tiene amarrado a su primer refuerzo para el Apertura 2026

Sporting deja clara su postura con sus jugadores

La cabeza del área deportiva de los albinegros asegura que siempre que sea una buena oferta y oportunidad para ambas partes, ellos no le cerrarán las puertas a nadie.

“Con Luis hemos hablado, él tiene algunas ofertas y equipos que están interesados en él, nos han enviado algunas cosas concretas también y es un tema que se está manejando”.

“El jugador, obviamente, también tiene su contrato, por parte de nosotros hemos sido claros de que cualquier jugador que esté dentro de la planilla, siempre vamos a tratar de abrirle las puertas, dentro de ouna planificación, una inversión que hemos hecho en los jugadores, que tienen contrato y hay un monto establecido por salir.

“Si se puede hacer una planificación y que el equipo no sufra financieramente, todos los jugadores tienen la puerta abierta para recibir ofertas y analizarlas”, comentó.

LEA MÁS: Esto es lo último que se sabe del que podría ser el bombazo del mercado para Alajuelense

Cubero evita confirmar a Alajuelense, pero admite que pronto habrá definición

Ante la consulta puntual de si la oferta concreta es de Alajuelense, Cubero no quiso entrar en mucho detalle, pero sí reconoció que es un tema que se definirá pronto.

“Hemos estado hablando con varios equipos, no puedo decirte puntualmente por algún equipo en particular, porque en las próximas horas o días se pueden definir algo con él y con otros jugadores por los que nos han contactado”, indicó.