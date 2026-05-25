Estos son los clubes que podrían llevarse a Fernán Faerron

El futuro del defensa Fernán Faerron sigue siendo una incertidumbre pese al rumor de que la Liga Deportiva Alajuelense estaría detrás de sus servicios y hasta el propio Cartaginés, que buscaría retener al zaguero.

Este lunes, el periodista Kevin Jiménez informó que el defensor no va a negociar con los manudos debido a que la prioridad de Fernán es buscar salir del país rumbo a Europa, destino del que el mismo jugador ha dicho que tenía tiempo atrás todo acordado con un club.

Faerron estaría llegando a un equipo que pelea el ascenso a primera división de España (Rafael Pacheco Granados)

El comunicador informó que uno de los equipos que están luchando por el ascenso a la primera división de España es el que tendría el aparente acuerdo con el futbolista.

Hasta el momento, Racing y el Deportivo La Coruña son los únicos que sellaron su boleto a la máxima categoría, mientras que los equipos que están en la disputa por esa tercera plaza a la primera división son el Almería, Málaga y Las Palmas; estos son quienes tienen en sus manos la posibilidad actualmente para poder acceder a dicha instancia.

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El Castellón es el último equipo que tiene actualmente el pase al playoff, mientras que Burgos y el Eibar están siguiéndole los pasos para poder entrar a dicho repechaje para poder buscar el pase a la máxima categoría del fútbol de España, es decir, que el supuesto acuerdo del defensa sería con uno de esos equipos.

Faerron viene de jugar con el Cartaginés en el último campeonato nacional, en el que fue protagonista absoluto para que el conjunto brumoso llegara a las semifinales, pero cayeron ante Herediano, igual que en Concacaf Champions Cup, en la que los blanquiazules fueron eliminados ante el Vancouver Whitecaps después de una serie en la que Fernán fue pieza importante para los de Amarini Villatoro.