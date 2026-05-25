Herediano anuncia el fichaje de otra figura para el siguiente torneo

El Club Sport Herediano anunció el fichaje de su nueva contratación de cara al próximo semestre, en el que buscarán el bicampeonato y también la Copa Centroamericana.

Abner Hudson es nuevo refuerzo del monarca tico luego de su paso por Liberia en el último campeonato nacional Clausura 2026.

Hudson es nuevo fichaje de Herediano (JOHN DURAN/John Durán)

“Bienvenido al campeón nacional. El Club Sport Herediano informa la llegada de Abner Hudson a nuestra institución. A darlo todo por esta camiseta”, publicó el Team en el anuncio de la llegada del jugador.

Hudson tiene 20 años y en el Clausura 2026 con Liberia tuvo participación en 20 encuentros del certamen doméstico en el que marcó dos goles, siendo uno en el triunfo de 5-1 sobre los sancarleños y el otro en la victoria que significó la eliminación de Alajuelense en el torneo tras el 2-1 en el estadio Edgardo Baltidano.

LEA MÁS: Rolando Fonseca señala al exjugador de Deportivo Saprissa que brillará en el próximo torneo

Previo a su llegada al conjunto guanacasteco, el jugador ofensivo estuvo en Pérez Zeledón.

En Liberia informaron que el ahora exfutbolista pampero se fue como agente libre, y lo despidieron de la siguiente manera.

“¡Gracias, AuriNegro! Informamos que Abner Hudson no continúa siendo parte del Municipal Liberia para la próxima temporada. El futbolista se marcha del club como agente libre al Club Sport Herediano”, comunicó el equipo de los coyotes en sus redes sociales.