Rolando Fonseca señala al exjugador de Deportivo Saprissa que brillará en el próximo torneo

En el Saprissa, la limpia por el nuevo fracaso de no ser campeones nuevamente inició con algunos jugadores de los que ya se confirmó su salida del club, como es el caso de Marvin Loría, quien fue muy cuestionado por su nivel.

En una entrevista con La Teja, el exgoleador nacional, Rolando Fonseca, hizo una afirmación clara sobre el futuro de Marvin, en el que asegura que se le viene un buen futuro luego de su salida de Tibás.

Fonseca aseguró que Loría va a reventarla el otro semestre (JOHN DURAN)

“El que lo agarre, ojo, se lleva un diamante en bruto, porque ya Loría se recuperó de lesiones, ya agarró ritmo, se adaptó de nuevo a Costa Rica; va a ver que este semestre Loría la revienta este semestre y porque volvamos a la historia, ¿cuánto tiempo necesitó Mariano para adaptarse al fútbol nacional?, un año; recuérdese que cuando Mariano llegó era uno más del montón, al principio le costó y se adaptó y chao”.

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“Es lo mismo que pasa con Loría, él estaba ahí y hacía de todo con pocos minutos, pero como decía mi padre, a Loría le tocaron los huevos sacándolo de Saprissa; ese carajillo va a decir que si no juego, me retiro. Loría, donde vaya, la va a reventar; vea lo que le estoy diciendo porque el jugador en estas últimas fechas se jugaba la renovación”, afirmó Rolo en una charla con La Teja.

Marvin Loría tuvo muy pocos minutos en este último campeonato, en el que, dicho sea de paso, no anotó, salvo en el campeonato de Copa en la serie de cuartos de final contra Carmelita de la segunda división, en la que los de Tibás ganaron de forma aplastante y casi sin ninguna oposición (6-0 y 4-2).