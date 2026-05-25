Figura de Saprissa está viviendo un gran momento por el que esperó mucho y que le cambiará la vida

Bancy Hernández, jugador del Deportivo Saprissa, está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida personal luego de finalmente contraer matrimonio con su pareja, una noticia que ha generado reacciones entre aficionados y seguidores del futbolista.

A inicios de este año, el atacante explicó que estaba próximo a casarse, aunque debía esperar algunos trámites debido a que su pareja permanecía en Nicaragua.

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Una larga espera antes del matrimonio

Cuando Hernández llegó al club morado para el Clausura 2026, comentó que necesitaban resolver documentación pendiente para poder reunirse y celebrar la boda a mediados de este año.

Bancy Hernández tiene contrato con Saprissa por dos años. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

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Según información revelada a este medio, la esposa de Hernández trabaja como enfermera en Nicaragua.

Recientemente, una fotografía difundida en redes sociales mostró al delantero muy sonriente junto a su pareja durante la celebración del matrimonio, reflejando la felicidad de ambos tras varios meses de espera y distancia.

Hernández llegó firmó un contrato de dos años con el equipo morado.