Deportes

Figura de Saprissa está viviendo un gran momento por el que esperó mucho y que le cambiará la vida

El futbolista de Saprissa cumplió uno de sus mayores sueños personales

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre

Bancy Hernández, jugador del Deportivo Saprissa, está viviendo uno de los momentos más importantes de su vida personal luego de finalmente contraer matrimonio con su pareja, una noticia que ha generado reacciones entre aficionados y seguidores del futbolista.

A inicios de este año, el atacante explicó que estaba próximo a casarse, aunque debía esperar algunos trámites debido a que su pareja permanecía en Nicaragua.

LEA MÁS: Ariel Rodríguez tomó una decisión a la espera de que Saprissa oficialice su renovación

Una larga espera antes del matrimonio

Cuando Hernández llegó al club morado para el Clausura 2026, comentó que necesitaban resolver documentación pendiente para poder reunirse y celebrar la boda a mediados de este año.

Bancy Hernández se fue de doblete con Saprissa ante Guadalupe.
Bancy Hernández tiene contrato con Saprissa por dos años. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

LEA MÁS: Exjugadores de Saprissa, Alajuelense y Herediano se ganaron el ascenso a primera con Inter San Carlos

Según información revelada a este medio, la esposa de Hernández trabaja como enfermera en Nicaragua.

Recientemente, una fotografía difundida en redes sociales mostró al delantero muy sonriente junto a su pareja durante la celebración del matrimonio, reflejando la felicidad de ambos tras varios meses de espera y distancia.

Hernández llegó firmó un contrato de dos años con el equipo morado.

Esta fue una de las fotografías que se compartió en redes sociales.
Esta fue una de las fotografías que se compartió en redes sociales. (Leonella Miranda/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bancy HernándezSaprissaBodaMatrimonioNicaragua
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.