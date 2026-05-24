Ariel Rodríguez tomó una decisión a la espera de que Saprissa oficialice su renovación

A la espera de que el Deportivo Saprissa haga oficial su continuidad, el delantero Ariel Rodríguez hizo maletas y se dio una escapadita, mientras que su renovación sigue sin oficializarse por parte del club morado.

Este domingo, el Samurái posteó una imagen en sus redes sociales, junto a su esposa, la doctora Nazareth Cubero, dentro de un avión.

“Nos fuimos”, escribió el jugador morado junto a la foto. Recordemos que el inicio del torneo de Apertura 2026 se aplazará debido a la Copa del Mundo, por lo que podría comenzar a inicios de agosto.

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Ariel Rodríguez se dará una escapadita mientras se oficializa su renovación con Saprissa. Foto: Instagram Ariel Rodríguez. (Foto: Instagram Ariel Rodríguez/Foto: Instagram Ariel Rodríguez.)

Los cambios en Saprissa

Luego de no conseguir la copa 41, Saprissa ha oficializado algunos movimientos en su planilla.

Hace unos días se anunció la salida de Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco. Además, el preparador físico Marcelo Tulbovitz no seguirá en el equipo.