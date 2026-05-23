La salida de Marcelo Tulbovitz y el verdadero golpe al Deportivo Saprissa

La salida de Marcelo Tulbovitz del cuerpo técnico del Deportivo Saprissa sacudió este viernes al entorno morado, luego de que se confirmara que el preparador físico rechazó la oferta de renovación del club.

En horas de la mañana, una fuente cercana a La Teja nos confirmó que el preparador físico dejaba el equipo e incluso nos adelantó que este sábado se va del país.

El uruguayo se acercó a la institución y se se despidió de sus compañeros del cuerpo técnico y otros funcionarios del club.

Tulbovitz es una figura muy conocida y querida por el saprissismo por su carisma y legado dentro del club, además de ser integrante de una de las mejores épocas en la historia de los tibaseños, como parte del grupo que clasificó al Mundial de Clubes de Japón 2005.

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Marcelo Tulbovitz no es más el preparador físico de Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No llegaron a un acuerdo

Minutos después de conversar con la fuente, Saprissa confirmó su salida y confirmó la razón por la que el sudamericano no sigue en el equipo:

“La institución realizó una oferta formal esta semana, la cual fue rechazada por Tulbovitz, quien finaliza así una nueva etapa como parte del cuerpo técnico morado.

“Marcelo volvió al país para incorporarse al cuerpo técnico del Deportivo Saprissa en agosto anterior, con el profesionalismo y compromiso con el club que siempre le ha caracterizado.

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“Durante esta etapa con el Monstruo, el sudamericano fue parte de un equipo que disputó dos finales y conquistó el Torneo de Copa 2025-2026”.

Marcelo Tulbovitz regresó el año pasado al cuerpo técnico del Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Teja conversó con algunas personas que conocen a Marcelo, ya que compartieron con él en el camerino morado y destacan lo que pierde la S con la salida de un gran profesional, como califican al uruguayo.

Mucho conocimiento

Fausto González, exportero del Saprissa, recalcó que el conocimiento que aporta Marcelo a los equipos en los que está es de destacar.

“Ha estado en grandes equipos y competencias muy exigentes y esa experiencia le permite conocer muy bien a los jugadores, a un talento, para prepararlos, a un jugador maduro, cómo hacer mejor su trabajo físico; él entiende a cada jugador y el trabajo lo individualiza para mejorar colectivamente.

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“Pero no solamente es eso, es que él tiene un gran sentimiento por Saprissa, es un preparador de muy alto nivel y volvió a Costa Rica, por el amor que le tiene al club, quizás en su momento tuvo otras ofertas, pero él volvió por amor al club”, comentó.

Para el exportero morado, Saprissa pierde un poco de su ADN.

Marcelo Tulbovitz estuvo en el país en el 2024 y visitó el estadio Saprissa, en donde se le dio un reconocimiento. Foto: archivo.

“Marcelo no es solo un gran profesional, es una persona reconocida por la afición, es parte de la tribu, por decirlo así, la gente lo ve como parte del saprissismo, formó parte de la época más gloriosa del equipo, el Mundial de Clubes.

“Es una persona exigente, fuerte, que impulsa al futbolista y transmite mucha pasión, él levanta los brazos, grita y dice las cosas directamente, pero lo hace muy bien, porque tiene credibilidad para hacerlo”, añadió.

Una gran pérdida

Una de las personas que conoce bien al sudamericano es el doctor Willy Wálvez, quien compartió con Marcelo en su primera etapa en Saprissa.

El médico lamentó la salida del preparador y dijo que para él, lo que pasó es un gran golpe para la institución.

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“Creo que se tuvo que haber hecho todo para mantener a un gran profesional, porque aparte de la preparación física, aportaba en el aspecto motivacional para los jugadores”, comentó.

Willy recalcó que Saprissa pierde mucho más que el tema físico.

“Ellos pierden conocimiento científico, experiencia, manejo de grupo y eso es evidentemente difícil de alcanzar para cualquier otro profesional.

El doctor Willy Gálvez lamentó la salida del especialista del cuadro morado. Foto: Alonso Tenorio. (Aionso Tenorio)

“Marcelo se caracteriza por ser una persona muy actualizada en el tema de preparación física, pero aparte de eso, es una persona que tiene una gran influencia, un poder de motivación con el jugador, que te apoya en todo momento; en las situaciones más difíciles, cuando hay un marcador adverso, y siempre saca lo mejor del jugador”, comentó.

Gálvez espera que Marcelo regrese al equipo en algún momento.

“Es una persona muy importante para la institución y la gente lo quiere mucho, pero más allá de eso, es por que ha logrado sembrar esa semilla de triunfo y cosecha ese sentimiento en donde quiera que esté”, manifestó.

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Positivo

El exdefensor Try Benneth calificó a Marcelo como una persona ganadora y que transmite cosas muy positivas al camerino morado.

“Es un ganador, una persona profesional, una muy buena persona transmite cosas positivas al camerino, siempre está positivo, levantando a la gente que quizás le está costando un poco más.

“Es una persona muy detallista, que está encima de los jugadores que no están jugando, para motivarlos, porque es claro que el que está jugando se siente más motivado”, recalcó.

Try Benneth (primero a la izquierda) compartió con Marcelo Tulbovitz en el programa VIS10N, hace un par de años. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Al exjugador morado le parece que Marcelo estaba un poco cansado.

“Es una gran persona, un gran profesional, sé que se pierde bastante con su salida. Pero me parece que hay un tema de cansancio de parte de él y quiere estar más cerca de la familia”, comentó.