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Deportivo Saprissa le ganó a Alajuelense un fichaje

Noticia fue confirmada por el presidente del cuadro generaleño

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Saprissa tiene todo listo para anunciar su primer fichaje para la próxima temporada.

Este viernes, Juan Luis Artavia, presidente del Municipal Pérez Zeledón, aseguró que el extremo Andrey Soto se convertirá en jugador morado. La noticia la confirmó a teletica.com.

“Va para Saprissa. La negociación con Saprissa fue mejor”, respondió Artavia a este medio cuando se le consultó sobre Soto y la oferta morada.

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En días anteriores trascendió que el muchacho también era del interés de Alajuelense, así que los morados les ganaron el mandado a los dirigentes rojinegros.

Andrey Soto (17) celebra su anotación en el partido entre Pérez Zeledón y Liga Deportiva Alajuelense.
Andrey Soto (17) sería el primer fichaje de Saprissa para la próxima temporada. Foto: prensa PZ. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

Un porcentaje

Según dijo el dirigente a Teletica, los Guerreros del Sur se dejaron un porcentaje para una eventual venta de Soto al exterior y cedieron a modo de préstamo al volante Kenneth González.

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Este medio se comunicó con Artavia y dijo que sí hubo una negociación por el jugador de 23 años, sin embargo, no dio más detalles.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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