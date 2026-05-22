Deportivo Saprissa le ganó a Alajuelense un fichaje

Saprissa tiene todo listo para anunciar su primer fichaje para la próxima temporada.

Este viernes, Juan Luis Artavia, presidente del Municipal Pérez Zeledón, aseguró que el extremo Andrey Soto se convertirá en jugador morado. La noticia la confirmó a teletica.com.

“Va para Saprissa. La negociación con Saprissa fue mejor”, respondió Artavia a este medio cuando se le consultó sobre Soto y la oferta morada.

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En días anteriores trascendió que el muchacho también era del interés de Alajuelense, así que los morados les ganaron el mandado a los dirigentes rojinegros.

Andrey Soto (17) sería el primer fichaje de Saprissa para la próxima temporada. Foto: prensa PZ. (Prensa Pérez Zeledón/Prensa Pérez Zeledón)

Un porcentaje

Según dijo el dirigente a Teletica, los Guerreros del Sur se dejaron un porcentaje para una eventual venta de Soto al exterior y cedieron a modo de préstamo al volante Kenneth González.

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Este medio se comunicó con Artavia y dijo que sí hubo una negociación por el jugador de 23 años, sin embargo, no dio más detalles.