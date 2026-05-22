Marcelo Tulbovitz no sigue en el Deportivo Saprissa.

Una fuente cercana a La Teja nos confirmó que el preparador físico deja el equipo e incluso este sábado se va del país. El uruguayo ya hasta se despidió de sus compañeros del cuerpo técnico y funcionarios del club.

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Marcelo Tulbovitz no es más el preparador físico de Saprissa. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tulbovitz es una figura muy conocida y querida por el saprissismo por su carisma, trabajo y legado dentro del club, además de ser integrante de una de las mejores épocas en la historia de los tibaseños, como parte del grupo que clasificó al Mundial de Clubes de Japón 2005.

Decisión tomada

Hace unos días, Saprissa reveló que le hicieron una propuesta al entrenador.

“El Deportivo Saprissa realizó una propuesta formal al profesor Marcelo Tulbovitz para mantenerse en la institución como preparador físico del primer equipo.

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“Tras las conversaciones sostenidas, en un ambiente de respeto y profesionalismo, Marcelo comunicó al club su decisión de analizar integralmente su futuro profesional, incluyendo posibles oportunidades y ofertas provenientes del mercado internacional”.