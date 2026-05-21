Deyver Vega revela su dolor por la forma en que se dio su salida de Saprissa

Deyver Vega fue uno de los jugadores que salieron del Saprissa tras el fracaso de sumar otro torneo más sin poder alzar el trofeo de campeón nacional.

El ahora exatacante tibaseño habló con canal 7 y no pudo ocultar su dolor y tristeza por salir del equipo tras una larga lesión que lo mantuvo lejos de las canchas desde hace rato.

Deyver Vega no pudo ocultar su dolor tras salir de Saprissa (Alonso Tenorio)

“Tantas cosas que vivimos en esta institución, que me dio el pase para ir a Europa. Después simplemente no jugar por una lesión y terminar, reunirme y que me digan que no vamos a contar más contigo. Yo creo que uno no dimensiona esas cosas en el momento; uno agradece, pero ya cuando viene en el carro, uno no dimensiona todo lo que ha pasado como persona y como jugador en la institución y que simplemente sea unas gracias y hasta luego y ahí quedó todo. Yo creo que sí es un poco complicado y duro”.

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“Diste la vida por unos colores en tantos años y que se termine así de la noche a la mañana y cómo se termina también, porque uno esperaría ser campeón y aportar en el terreno de juego, pero ni la oportunidad tuve de poder demostrar. Entonces sí es un poco complicado ese tema, pero son cosas que en el fútbol pasan”, señaló Deyver luego de su salida del club.