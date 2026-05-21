Ricardo Blanco rompe el silencio con emotivo mensaje tras salir del Saprissa

El ahora ex lateral del Saprissa, Ricardo Blanco, compartió en su cuenta oficial de Instagram un emotivo mensaje de despedida tras su salida del club este miércoles.

“Hay momentos en la vida en los que cuesta poner en palabras… y hoy me toca despedirme de una etapa que marcó mi corazón para siempre. Saprissa no fue solamente un club para mí. Fue mi casa, mi sueño de niño, el lugar donde crecí como futbolista, como persona y donde viví algunas de las alegrías más grandes de mi vida. Defender esta camiseta fue un orgullo inmenso.

Ricardo Blanco se despidió de Saprissa con emotivo mensaje (Foto: El podcast de la hinchada. /Foto: El podcast de la hinchada.)

“Cada vez que salí a la cancha lo hice con el corazón, agradecido por representar estos colores y consciente de lo que significa esta institución para tanta gente. Me voy profundamente agradecido por todo lo vivido durante estos años: 7 campeonatos nacionales, una Liga Concacaf, 2 Supercopas y una Recopa. Cada título tiene detrás sacrificio, esfuerzo, lágrimas, aprendizaje y momentos inolvidables que quedarán guardados para siempre en mi corazón.

“También me llevo las lecciones de los momentos difíciles, especialmente durante mi lesión, cuando sentí el apoyo de la institución, de mis compañeros y de cada mensaje de aliento que recibí. En esos días entendí aún más lo grande que es esta familia morada”.

LEA MÁS: ¿Alajuelense anda detrás de Andrey Soto? Esto responden en Pérez Zeledón

Para acabar, Ricardo le dejó un grato mensaje de agradecimiento al club por todo lo que vivió con la morada.

“Gracias al Deportivo Saprissa por confiar en mí y permitirme cumplir tantos sueños. Y gracias a ustedes, aficionados morados… por cada aplauso, cada palabra de cariño y por acompañarme en cada batalla dentro y fuera de la cancha. Su apoyo fue una fuerza enorme en mi carrera y jamás lo voy a olvidar. Hoy termina una etapa, pero el amor y el agradecimiento por estos colores me acompañarán toda la vida. Con todo mi cariño y gratitud", publicó el ahora exjugador del Monstruo.