Ariel Rodríguez publicó un enigmático mensaje en redes en medio de rumores de su salida de Saprissa

Los caminos de Ariel Rodríguez y el Saprissa son una auténtica incógnita hasta el momento, y ante esto el delantero publicó una historia en su Instagram sobre cómo está pasando esta incertidumbre.

Ariel acabó contrato con los morados (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Rodríguez subió una imagen acostado en una hamaca, tomando café con la frase: “Mañanas lentas no tienen precio”, puso el segundo máximo delantero del club morado.

Según diversos rumores, el delantero y el Monstruo estaban con un acuerdo listo, pero a la hora de finiquitar la negociación, en el club cambiaron algunos aspectos que tendrían al atacante con serias opciones de salir de Tibás, informó en Teletica Radio, Christian Sandoval.

Ariel y Saprissa podrían separar sus caminos (Instagram Ariel Rodríguez/Instagram Ariel Rodríguez)

Ariel está cerca de alcanzar la marca de goles de la institución tibaseña, la cual posee Evaristo Coronado; no obstante, al acabar su ligamen con el Monstruo tras perder la final contra Herediano el pasado fin de semana, su futuro como morado es hasta el momento una completa incógnita.

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El atacante no ha contado con tantos minutos como estelar; sin embargo, ha sido determinante con goles en los instantes que jugó por el campeonato nacional, sumado a lo realizado en el certamen de Copa, en el que fue más protagonista para que los de Tibás alzaran el trofeo tras superar a Carmelita en cuartos, Liberia en semis y ganarle la final a Sporting.