Ariel Rodríguez publicó un enigmático mensaje en redes en medio de rumores de su salida de Saprissa

Los caminos de Ariel Rodríguez y el Saprissa son una auténtica incógnita hasta el momento, y ante esto el delantero publicó una historia en su Instagram sobre cómo está pasando esta incertidumbre.
Rodríguez subió una imagen acostado en una hamaca, tomando café con la frase: “Mañanas lentas no tienen precio”, puso el segundo máximo delantero del club morado.
Según diversos rumores, el delantero y el Monstruo estaban con un acuerdo listo, pero a la hora de finiquitar la negociación, en el club cambiaron algunos aspectos que tendrían al atacante con serias opciones de salir de Tibás, informó en Teletica Radio, Christian Sandoval.
Ariel está cerca de alcanzar la marca de goles de la institución tibaseña, la cual posee Evaristo Coronado; no obstante, al acabar su ligamen con el Monstruo tras perder la final contra Herediano el pasado fin de semana, su futuro como morado es hasta el momento una completa incógnita.
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El atacante no ha contado con tantos minutos como estelar; sin embargo, ha sido determinante con goles en los instantes que jugó por el campeonato nacional, sumado a lo realizado en el certamen de Copa, en el que fue más protagonista para que los de Tibás alzaran el trofeo tras superar a Carmelita en cuartos, Liberia en semis y ganarle la final a Sporting.