Deportes

Reconocido morado dejó a todos con la boca abierta por lo que dijo sobre Saprissa y Alajuelense

En Fanatikos el conocido Saprimundo sacó pecho por el torneo de Copa y hasta habló del fútbol femenino para picar a los manudos

EscucharEscuchar
Por Eduardo Rodríguez

En el programa de Fox, Fanatikos, el creador de contenido del Saprissa, Krishua Mora, mejor conocido como Saprimundo, soltó unas afirmaciones para tirarles a los manudos del programa, que sorprendieron a todos.

En este espacio estaban debatiendo liguistas contra tibaseños luego de que ninguno pudo ganar el certamen; sin embargo, el morado les sacó en cara a los erizos que el Monstruo sí logró cosas este semestre.

Krishua Mora es el encargado de hacer todo detrás de la página de Saprimundo
El polémico Saprimundo sacó a relucir el torneo de Copa y el femenino a los manudos (Krishua Mora/Krishua Mora)

“¿Qué ganaron ustedes? Nosotros el torneo de Copa y en el fútbol femenino ya ni les está dando”, dijo el saprissista, a lo que los rojinegros empezaron a soltar burlas.

Saprissa sí ganó, ganamos el torneo de Copa; la Liga quedó eliminada; si Saprissa quedó como un zapato, entonces, ¿cómo quedó la Liga?".

LEA MÁS: ¿Bombazo en Alajuelense? Aficionados en redes piden fichaje de joya centroamericana que quedó libre

Uno de los panelistas erizos le tiró que entonces el que vale es el campeonato femenino y el conocido saprissista dijo.

No, el femenino se los ganamos, que es donde ustedes nos hacían algo, y también ganamos eso, y en el torneo de Copa lo ganamos, malo o bueno, lo ganamos”, aseguró Saprimundo.

LA TEJA
La Teja
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
SaprissaAlajuelense
Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.