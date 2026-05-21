Reconocido morado dejó a todos con la boca abierta por lo que dijo sobre Saprissa y Alajuelense

En el programa de Fox, Fanatikos, el creador de contenido del Saprissa, Krishua Mora, mejor conocido como Saprimundo, soltó unas afirmaciones para tirarles a los manudos del programa, que sorprendieron a todos.

En este espacio estaban debatiendo liguistas contra tibaseños luego de que ninguno pudo ganar el certamen; sin embargo, el morado les sacó en cara a los erizos que el Monstruo sí logró cosas este semestre.

El polémico Saprimundo sacó a relucir el torneo de Copa y el femenino a los manudos (Krishua Mora/Krishua Mora)

“¿Qué ganaron ustedes? Nosotros el torneo de Copa y en el fútbol femenino ya ni les está dando”, dijo el saprissista, a lo que los rojinegros empezaron a soltar burlas.

“Saprissa sí ganó, ganamos el torneo de Copa; la Liga quedó eliminada; si Saprissa quedó como un zapato, entonces, ¿cómo quedó la Liga?".

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Uno de los panelistas erizos le tiró que entonces el que vale es el campeonato femenino y el conocido saprissista dijo.

“No, el femenino se los ganamos, que es donde ustedes nos hacían algo, y también ganamos eso, y en el torneo de Copa lo ganamos, malo o bueno, lo ganamos”, aseguró Saprimundo.