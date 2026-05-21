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Esto dice Erick Lonis sobre la renovación de Ariel Rodríguez en Saprissa

Según rumores, Ariel Rodríguez estaría con opciones de salir del Saprissa

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Por Eduardo Rodríguez

La situación con Ariel Rodríguez es una incógnita tras acabar el torneo y el delantero quedarse sin contrato y con un futuro incierto en el Saprissa.

La Teja le consultó a Erick Lonis acerca de la situación del histórico goleador tibaseño para tener una mejor idea de lo que pueda pasar o no con el Samurái ante los últimos rumores que afirman que podrían separar sus caminos.

Partido Cartago Saprissa jornada 17
El futuro de Ariel en Tibás es una incógnita (MAYELA LOPEZ)

Nosotros estamos en negociaciones con todos los que finalizan contrato. Por ser Saprissa, siempre ha habido especulaciones, rumores y mentiras. No vamos a referirnos a eso porque nos tendríamos que dedicar todo el día a desmentir rumores; en su momento, cuando se hayan cerrado las negociaciones, lo haremos público por las vías oficiales, como debe ser”, le respondió Lonis a La Teja.

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El atacante no pudo campeonizar con los de Tibás este último torneo en el que cayeron en la final ante Herediano y, tras eso, han saltado rumores de que había un acuerdo de palabra entre la institución y el ariete, pero las condiciones cambiaron cuando se iba a firmar la renovación y eso tendría en duda su continuidad.

Según comentó Christian Sandoval en Teletica Radio, incluso el delantero ya le habría dicho a su entorno que no continuaría vestido de morado, por lo que el tema todavía sigue muy caliente.

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Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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